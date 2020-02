Spaceflight Industries conclut un accord pour vendre son entreprise de lancement de covoiturage – .

L’un des projets les plus notables de Spaceflight Industries a été le lancement de 64 satellites à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 en décembre 2018. (Photo SpaceX)

Spaceflight Industries, basée à Seattle, a déclaré avoir signé un accord pour vendre Spaceflight Inc., sa filiale de lancement de covoiturage par satellite, à l’une des plus grandes sociétés commerciales du Japon.

L’accord définitif d’achat d’actions, conclu avec Mitsui & Co. Ltd. en partenariat avec Yamasa Co. Ltd., devra être revu au cours des prochains mois par le Committee on Foreign Investment aux États-Unis pour évaluer les aspects de sécurité nationale du acquisition – mais les sociétés s’attendent à ce que l’accord soit approuvé d’ici la mi-année.

Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Spaceflight Industries a déclaré qu’elle tirerait parti du capital de l’accord avec Spaceflight Inc. pour accélérer la croissance de BlackSky, son activité de renseignement géospatial. BlackSky possède déjà quatre de ses propres satellites d’observation de la Terre en orbite et prévoit d’en ajouter huit autres à la constellation cette année. Quatre de ces satellites devraient être mis en orbite lors du lancement inaugural de la fusée SSLV en Inde.

Brian O’Toole, président de Spaceflight Industries et PDG de BlackSky, a déclaré que l’accord est gagnant-gagnant pour BlackSky et Spaceflight Inc.

“Les deux sociétés sont prêtes pour une nouvelle phase de croissance rapide”, a-t-il déclaré aujourd’hui dans un communiqué. «Cette acquisition est une étape importante pour faire avancer notre stratégie. BlackSky continuera de s’associer avec les experts du covoiturage et des services de lancement de Spaceflight pour respecter notre calendrier de lancement agressif. »

Spaceflight Industries a également une coentreprise basée à Tukwila, au Washington, avec Thales Alenia Space, connue sous le nom de LeoStella, qui construit des satellites pour BlackSky et d’autres clients. L’accord annoncé aujourd’hui n’a aucun impact sur LeoStella.

Spaceflight Inc. poursuivra ses activités en tant que société indépendante basée aux États-Unis, dont le siège est à Seattle, et Curt Blake continuera à être PDG et président. Il rendra compte à un conseil d’administration nouvellement formé, composé d’une majorité de membres basés aux États-Unis.

Dans un article de blog, Blake a déclaré qu’une filiale distincte sera établie avec un conseil d’administration composé de personnes américaines, afin de minimiser tout impact sur les clients du gouvernement américain.

«Nous nous engageons à construire l’infrastructure commerciale nécessaire pour garantir que nos clients, tant commerciaux que gouvernementaux, soient pleinement soutenus et prêts à croître», a déclaré M. Blake.

Depuis sa fondation en 2010, Spaceflight Inc. a assuré la logistique de lancement de 271 satellites sur 29 fusées. Il prévoit plus de 10 missions en 2020 sur cinq lanceurs différents.

Sa mission de covoiturage la plus remarquable est venue il y a un peu plus d’un an lorsqu’elle a organisé le lancement de 64 petits satellites sur une fusée SpaceX Falcon 9.

Depuis lors, SpaceX s’est lancé dans l’entreprise de lancement de covoiturage par satellite à part entière, laissant essentiellement Spaceflight Inc. comme intermédiaire. L’avènement de fournisseurs de lancement à petite échelle tels que Rocket Lab et Virgin Orbit a encore compliqué le marché du covoiturage.

Dans le même temps, les investisseurs et les dirigeants de Spaceflight Industries ont porté une attention croissante au côté de BlackSky de l’entreprise. Bien que la société mère ait son siège social à Seattle depuis sa fondation, le centre de gravité s’est déplacé vers Herndon, en Virginie, où O’Toole est basé. Le PDG fondateur de Spaceflight Industries, Jason Andrews, a quitté l’entreprise il y a plus d’un an.

Dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, Spaceflight Industries a déclaré que l’acquisition envisagée était «une occasion unique pour Spaceflight d’investir et d’élargir ses services de lancement commercial et gouvernemental en covoiturage tandis que Mitsui & Co. élargit son portefeuille pour offrir des services spatiaux».

Blake a déclaré que Spaceflight Inc. restera attaché à son objectif de permettre un accès routinier, fiable et abordable à l’espace.

“L’acquisition offre la possibilité de faire partie d’un portefeuille international à forte croissance, qui offre une expertise approfondie et des opportunités d’investissement”, a déclaré Blake.

Dans son article de blog, Blake a déclaré que «le plus grand et le plus évident avantage est la croissance». Spaceflight Inc. gardera son équipe actuelle intacte et «embauchera une poignée de nouveaux postes cette année pour soutenir nos opérations commerciales et un calendrier de lancement sans cesse croissant. ,” il a dit.

Mitsui, dont les intérêts vont de l’énergie et des infrastructures à l’alimentation et à la mode, était l’un des investisseurs participant à un tour de financement de série C de 150 millions de dollars pour Spaceflight Industries qui a clôturé en 2018.

“Spaceflight a démontré sa capacité à repousser les limites et à réussir, et nous sommes impatients de les intégrer au portefeuille de Mitsui & Co.”, a déclaré Tomohiro Musha, directeur général de la division des systèmes aérospatiaux et de la location ferroviaire de Mitsui, dans le communiqué de presse.

En plus de Mitsui, les investisseurs de Spaceflight Industries comprennent Vulcan Capital, le bras d’investissement de feu Paul Allen, co-fondateur de Microsoft; Le cofondateur de PayPal, Mithril Capital Management, Peter Thiel; RRE Venture Capital; Razor’s Edge Ventures; et The Space Alliance, un partenariat entre Thales Alenia Space et Telespazio.