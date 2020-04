Spaceflight s’inscrit comme client principal pour le lancement de Firefly Aerospace – .

La conception d’un artiste montre la fusée Alpha de Firefly Aerospace pendant la séparation des étapes. (Illustration de luciole)

Spaceflight Inc., basé à Seattle, a signé un accord pour sécuriser la majeure partie de la masse de la charge utile d’une fusée Firefly Aerospace qui devrait décoller de la base aérienne de Vandenberg en Californie en 2021.

L’accord, annoncé aujourd’hui, fait de Spaceflight le principal client de la mission et engage la société à gérer la logistique de plusieurs charges utiles sur la fusée Firefly Alpha. Cela devrait aider Firefly à maximiser l’utilisation de la capacité de la fusée de 630 kilogrammes (1389 livres) pour un lancement sur orbite synchrone solaire.

Firefly Aerospace, basée au Texas, prévoit de lancer l’Alpha sur son premier vol au départ de Vandenberg plus tard cette année. La société a subi un revers dans son programme de développement de fusées en janvier lorsqu’un incendie s’est déclaré lors d’un test de qualification de première étape, apparemment en raison d’un problème logiciel.

Spaceflight Inc. a assuré la logistique du lancement de 271 satellites dans 29 missions de covoiturage, à l’aide de fusées allant du Falcon 9 de SpaceX au PSLV indien en passant par Electron de Rocket Lab. En février, la société mère de Spaceflight, Spaceflight Industries, a annoncé un accord pour vendre les services de lancement au japonais Mitsui & Co. Ltd., sous réserve de l’approbation réglementaire.