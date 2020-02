SpaceX a perdu un autre booster Falcon dans la mer

À 10 h 05 ce matin, SpaceX a lancé avec succès son cinquième lot de satellites Internet Starlink à travers un Fusée Falcon 9. Malheureusement, il n’a pas réussi à faire atterrir le propulseur de fusée comme prévu.

Le booster devait atterrir sur un drone, naturellement appelé “I Still Love You”, environ huit minutes et 24 secondes après son lancement. Au lieu de cela, le rappel a effectué un «atterrissage en douceur» dans l’océan près du navire.

Le Falcon 9 B1056.4 a raté le drone. pic.twitter.com/259Yh545uy

– Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 17 février 2020

SpaceX s’est de plus en plus spécialisé sur les atterrissages au fil des ans malgré l’accident

SpaceX est devenu assez bon pour atterrir et réutiliser ses boosters, mais celui-ci ce n’est pas la première fois qu’il se perd en mer. en 2018, un booster core s’est écrasé directement dans l’océan. En avril dernier, la société a réussi à faire atterrir trois boosters Falcon Heavy, mais le booster de base, qui a atterri sur Bien sûr, je t’aime toujours, est tombé du drone alors qu’il revenait à terre. Donc, un Juin 2019, deux propulseurs latéraux ont atterri avec succès à Cap Canaveral, mais le propulseur central a perdu le navire de quelques mètres.

Cependant, le booster utilisé ce matin a battu un record SpaceX pour le délai d’exécution le plus rapide. Avant la mission d’aujourd’hui, le booster a été lancé il y a 63 jours 16 décembre. Le précédent record de réutilisation de booster de la société était un délai de 72 jours pour un booster Bloc 4 utilisé pour lancer des missions TESS et CRS-15 pour le NASA en 2018. À mesure que SpaceX accélère sa constellation Starlink, il tentera de réduire encore plus son délai d’exécution.