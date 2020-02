SpaceX aurait cherché à lever 250 millions de dollars de nouveaux fonds – .

Les travailleurs de SpaceX construisent un cône de nez pour un prototype de vaisseau spatial Starship au Texas. (Elon Musk via Twitter)

SpaceX cherche à apporter environ 250 millions de dollars de nouveaux investissements au cours d’un cycle de financement qui est toujours en cours, au milieu d’une explosion d’activités liées aux satellites Starlink et à la super-fusée Starship de la société, rapporte CNBC.

CNBC cite des personnes anonymes connaissant le cycle d’investissement comme disant qu’il devrait se terminer à la mi-mars, ce qui entraînerait une évaluation d’environ 36 milliards de dollars pour la société. L’espace privé SpaceX a levé plus de 1,2 milliard de dollars l’année dernière, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Une grande partie de cet argent va au développement, au lancement et aux tests des satellites Internet à large bande Starlink, qui sont construits dans les installations de SpaceX à Redmond, Washington. parler de créer une usine Starship dans la région de Los Angeles. Plus tard cette année, SpaceX devrait commencer à transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale.

Les rapports d’un nouveau cycle de financement soulignent à quel point l’innovation peut coûter cher, en particulier sur le calendrier du PDG de SpaceX, Elon Musk. La société cotée en bourse dirigée par Musk, Tesla, a levé 2,3 milliards de dollars ce mois-ci dans le cadre d’une offre d’actions. Pour ce que ça vaut, le milliardaire rival Jeff Bezos a déclaré qu’il dépensait plus d’un milliard de dollars par an pour Blue Origin, son entreprise spatiale privée.

H / T à Michael Sheetz de CNBC et à Steve Case pour avoir signalé une faute de frappe numérique.