SpaceX cherche des changements réglementaires alors qu’il se prépare pour le service Starlink – .

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 80 satellites Starlink en orbite le 22 avril. (Photo SpaceX)

Dans un nouveau dossier réglementaire, SpaceX prévoit de commencer à offrir un service Internet commercial à large bande en utilisant sa constellation de satellites Starlink dans le nord des États-Unis et le sud du Canada d’ici la fin de cette année.

Depuis mai dernier, SpaceX a utilisé sept fusées Falcon 9 pour lancer 420 des satellites, qui sont fabriqués dans les installations de la société à Redmond, Washington. SpaceX continue également de solliciter et de recevoir les approbations de la Federal Communications Commission pour installer le terrain stations de liaison montante et descendante de données.

La semaine dernière, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré dans un tweet que le service à large bande «bêta privée» commencerait dans environ trois mois, avec une bêta publique prévue dans environ six mois, «en commençant par des latitudes élevées». Cette semaine, le directeur de la politique satellitaire de SpaceX, David Goldman, a déclaré dans un document déposé auprès de la FCC qu’un service limité sera offert d’ici la fin de cette année, avec une expansion rapide pour “une couverture quasi mondiale du monde peuplé en 2021”.

Goldman a déclaré à la FCC que le processus d’octroi de licences par satellite devrait «uniformiser les règles du jeu» en faisant payer aux opérateurs de satellites non américains les mêmes frais de dépôt que les opérateurs américains. Il a également exhorté la FCC à assouplir les restrictions sur l’emplacement des stations terriennes de passerelle.