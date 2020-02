SpaceX demande la permission de prendre le vaisseau spatial sur un vol d’essai

SpaceX: les plans révélés par Elon Musk sont quelque peu ambitieux

SpaceX a révélé les plans dans un entrepôt avec le Commission fédérale des communications (FCC). La société demande à la FCC d’attribuer des fréquences radio afin qu’elle puisse communiquer avec le véhicule pendant le vol d’essai – ce dépôt est une pratique courante. Comme le note The Verge, le test vise à démontrer que la fusée du vaisseau spatial peut être réutilisée et atterrir potentiellement sur la lune ou sur Mars.

SpaceX a commencé à construire la prochaine génération de ses fusées Starship à la fin de l’année dernière. A cette époque, nous avons appris que SpaceX construisait l’un des trois vaisseaux spatiaux de nouvelle génération dans ses installations de Boca Chica, et le PDG Elon Musk Il a dit que le plan de l’entreprise était de commencer les tests suborbitaux dans un mois ou deux. Ce calendrier était ambitieux et, un mois plus tard, le modèle d’origine du vaisseau spatial s’est ouvert lors d’un “test de pression”, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le vol d’essai suborbitale est désormais prévu pour la fin de l’année.