SpaceX et Space Adventures concluent un accord pour des visites spatiales de haut vol – .

SpaceX prévoit de mettre des citoyens privés dans les sièges de son vaisseau spatial Crew Dragon. (Photo SpaceX via Space Adventures)

Space Adventures dit qu’il a conclu un accord avec SpaceX pour envoyer des citoyens en orbite sur des missions de vol libre qui les mèneraient bien au-dessus de la Station spatiale internationale.

Le premier vol pourrait avoir lieu dès la fin de 2021, transporter jusqu’à quatre personnes sur un vaisseau spatial Crew Dragon piloté de manière autonome, et durer jusqu’à cinq jours, a déclaré la société basée en Virginie dans un communiqué et une vidéo sur l’arrangement. Avant la mission, les voleurs spatiaux devaient suivre quelques semaines de formation aux États-Unis.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite aux efforts du gouvernement pour commercialiser les opérations spatiales en orbite terrestre basse et à la mission de démonstration réussie du Crew Dragon depuis et vers la station spatiale l’année dernière.

Contrairement à ce vol d’essai, la mission privée n’impliquerait pas d’escale à la station spatiale et la NASA n’aurait pas de rôle principal dans la gestion de la mission. Space Adventures a déclaré que le vol serait propulsé par une fusée SpaceX Falcon 9 et décollerait de Cap Canaveral en Floride – vraisemblablement du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center de la NASA, qui est configuré pour les vols en équipage.

Nous avons contacté la NASA et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

Space Adventures a déclaré que la mission irait deux à trois fois plus haut que la station spatiale, ce qui correspond à environ 500 à 750 miles d’altitude. Les voleurs spatiaux “battraient le record mondial d’altitude pour les vols spatiaux de citoyens privés et verraient la planète Terre comme personne ne l’a fait depuis le programme Gemini”, a indiqué la compagnie dans son communiqué.

Pour ce que ça vaut, Gemini 11 a établi un record de vols orbitaux en équipage en 1966 avec des orbites elliptiques pouvant aller jusqu’à 850 miles. Cette hauteur a bien sûr été dépassée lorsque les astronautes d’Apollo se sont envolés pour la lune et vice-versa – mais cela n’est pas venu pendant la phase de vol en orbite autour de la Terre.

“Cette mission historique ouvrira la voie à la réalisation de vols spatiaux pour toutes les personnes qui en rêvent, et nous sommes ravis de travailler avec l’équipe Space Adventures sur la mission”, a déclaré Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX.

Eric Anderson, président de Space Adventures, a déclaré que la mission sera “une expérience spéciale et une opportunité unique”.

«Créer des opportunités uniques et jusque-là impossibles pour les particuliers de découvrir l’espace est la raison pour laquelle Space Adventures existe», a-t-il déclaré.

L’intérêt pour cette opportunité a contribué à une interruption temporaire du site Web de SpaceAdventures.com aujourd’hui. Anderson a transformé le problème en une plaisanterie Twitter: “Ne vous inquiétez pas”, a-t-il tweeté. “Dragon est bien plus performant que notre site Web.”

Entre 2001 et 2009, Space Adventures a organisé huit voyages d’une semaine à la Station spatiale internationale pour sept clients voyageant à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz. Charles Simonyi, responsable des logiciels à Seattle, a tellement aimé sa tournée de 2007 qu’il a fait un autre voyage en 2009.

Une fois que la NASA a décidé de retirer sa flotte de navettes spatiales en 2011, les possibilités de voyages orbitaux se sont resserrées. Space Adventures n’a pas volé de client depuis plus d’une décennie. La chanteuse britannique Sarah Brightman avait été alignée pour un voyage en 2015, au prix annoncé de 52 millions de dollars, mais elle a reculé pour des raisons personnelles.

Pendant un certain temps, Space Adventures proposait également des voyages autour de la lune sur un vaisseau Soyouz modifié, mais cela n’a pas pu se produire.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, m’a dit une fois qu’il avait été approché au sujet du voyage lunaire. «C’était cher, comme 200 millions de dollars ou quelque chose comme ça», se souvient-il. “J’ai dit:” Ouais, mais a-t-il déjà été testé? “Et ils se sont dit:” Eh bien, non. “… Peut-être que j’attendrai celui-là.”

Space Adventures ne parle pas de ses clients potentiels jusqu’à ce qu’ils soient enfermés – mais il y a une décennie, de nombreux VIP étaient intéressés à acheter un vol spatial, y compris le co-fondateur de Google, Sergey Brin et le réalisateur James Cameron.

Alors, combien coûtera un billet cette fois-ci? “Le prix de la mission ne sera pas divulgué, mais se situe dans la fourchette des autres opportunités de vols spatiaux orbitaux”, m’a dit la porte-parole de Space Adventures Stacey Tearne dans un e-mail.

Cela suggérerait quelque chose de l’ordre de 52 millions de dollars. C’est le prix que Bigelow Space Operations a déclaré cibler lorsqu’il a annoncé un accord similaire avec SpaceX l’année dernière. Axiom Space, quant à lui, a déclaré qu’il facturerait environ 55 millions de dollars pour un voyage à la station spatiale. Tous ces chiffres sont conformes à l’estimation de la NASA selon laquelle il en coûterait 50 millions de dollars pour un voyage privé à la station spatiale, sans compter l’utilisation des ressources en orbite.

Space Adventures a également un accord de longue date pour placer les clients sur le taxi spatial CST-100 Starliner de Boeing une fois autorisé pour le vol spatial humain. L’année dernière, un porte-parole de Boeing m’a dit que la société avait «des conversations intéressantes avec beaucoup de clients potentiels».

SpaceX est actuellement sur la bonne voie pour commencer à voler des équipages vers la station spatiale de la NASA dès ce printemps, ce qui renforce la confiance de Space Adventures dans le calendrier 2021-2022 pour son excursion en vol libre. “Aucune réalisation en ingénierie n’a autant impressionné l’industrie que le système réutilisable Dragon / Falcon 9”, a déclaré Anderson.

Si environ 50 millions de dollars pour un voyage orbital sont hors de votre fourchette de prix, il y a des options sous-orbitales moins chères à l’horizon: Virgin Galactic détient des réservations pour plus de 600 futurs dépliants qui ont payé jusqu’à 250 000 $ pour des vols sur le avion-fusée SpaceShipTwo de la société. Après 15 ans de développement et de tests, ces vols devraient commencer plus tard cette année au Spaceport America au Nouveau-Mexique, mais Virgin Galactic prévoit d’augmenter ses prix pour les nouvelles réservations.

Ensuite, il y a l’aventure spatiale de Bezos, Blue Origin. Il a son siège social à Kent, Washington, mais a testé son vaisseau spatial suborbital New Shepard dans l’ouest du Texas. Comme Virgin Galactic, Blue Origin prévoit de commencer à voler des gens cette année. Les premiers dépliants seront presque certainement des employés de Blue Origin.

La société n’a pas encore fixé de prix de billet ni commencé à réserver, mais l’année dernière, le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a déclaré que les premiers trajets ne seraient pas bon marché. «Il faudra en fait des centaines de milliers de dollars pour que les gens aillent au départ», a-t-il déclaré.