SpaceX Falcon 9 s’est écrasé dans la mer: 60 satellites à bord

La fusée Le SpaceX Falcon 9 s’est écrasé en mer après le lancement dans l’espace visant à transporter une série de satellites Internet. La fusée transportait 60 satellites Starlink, lancés avec succès dans l’espace depuis Cap Canaveral.

Malgré le lancement sans accroc, Falcon 9 a altitude perdue. Il a ensuite tenté de revenir en arrière et d’atterrir sur une zone de la mer en essayant de réduire l’impact, ce qui a permis de l’utiliser plus tard. Malheureusement, malgré les efforts et les tentatives de sauver la situation, le Falcon 9 s’est écrasé dans l’eau, causant des dommages irréversibles.

SpaceX travaille dur pour pouvoir faire atterrir les fusées, c’est un élément clé du travail effectué par l’entreprise, avec la tentative de faire voyager l’espace moins cher et plus simple. L’idée de les faire débarquer en mer puis d’être renouvelés et réutilisés permet des lancements moins chers plus tard. Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

La fusée SpaceX Falcon 9 s’est écrasée dans l’eau près de 80 jours après son lancement dans l’espace

La dernière fusée tombée à l’eau vient d’être lancée dans l’espace Il y a 72 jours. On ne sait pas pourquoi le dernier lancement a échoué. “Cette fois, nous n’avons clairement pas fait l’atterrissage comme nous aurions dû”, a déclaré Lauren Lyons, ingénieur de SpaceX, en direct. Après une série d’échecs initiaux, les atterrissages ont été remarquablement réussis.

la satellites Starlink qui portait la fusée Falcon 9 s’est avérée controversée. Bien que la société affirme qu’elle en formera un ensemble “Mega constellation” qui fournira des connexions Internet rapides aux personnes sur Terre, les astronomes ont affirmé qu’ils obstruaient l’espace, ce qui rend les observations traditionnelles assez compliquées.