SpaceX imprime un aperçu des capacités de Starship dans le guide de l’utilisateur – .

SpaceX a fourni des détails sur les capacités attendues de son système de lancement ultra-lourd Starship entièrement réutilisable dans un guide d’utilisation de la charge utile publié aujourd’hui en ligne.

Starship et son booster Super Heavy en sont encore à leurs premiers stades de développement – principalement au complexe de lancement de SpaceX Boca Chica dans le sud du Texas, où une nouvelle série de tests pourrait commencer dès cette semaine. SpaceX prévoit de procéder au lancement de Starship sur le site de Boca Chica ainsi qu’au Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Les missions sans équipage pourraient livrer plus de 100 tonnes de fret en orbite terrestre basse, ou à la lune ou à Mars avec un ravitaillement dans l’espace, selon le guide de l’utilisateur. Le cône de nez du vaisseau spatial s’ouvrirait comme une coquille pour déployer des charges utiles. «La version cargo peut également être utilisée pour un transport terrestre point à point rapide», explique SpaceX.

Pour les vols en équipage, Starship serait configuré pour transporter jusqu’à 100 personnes en orbite terrestre basse, puis vers la Lune et Mars. «La configuration de l’équipage de Starship comprend des cabines privées, de grands espaces communs, un stockage centralisé, des abris solaires et une galerie d’observation», explique le guide de l’utilisateur. Si SpaceX respecte son calendrier, Starship pourrait commencer à transporter des équipages d’ici le milieu des années 2020.