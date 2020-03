SpaceX interrompt le lancement du satellite Starlink à la dernière seconde – .

Le lancement prévu par SpaceX de son sixième lot de 60 satellites à large bande Starlink a littéralement échoué aujourd’hui, apparemment en raison d’un problème de puissance moteur sur la fusée Falcon 9.

Le compte à rebours au complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center en Floride est allé à zéro à 9 h 22 HE (6 h 22 HE) et le commentateur du lancement de SpaceX a signalé une inflammation. Mais la fusée n’est allée nulle part, car un problème encore à déterminer est survenu lorsque les moteurs du premier étage ont démarré.

Le booster de premier étage a été utilisé quatre fois auparavant et a été préparé pour un cinquième lancement établissant un précédent. Le cône de nez de la fusée, ou carénage, a été récupéré après le premier lancement de 60 satellites Starlink en mai dernier et remis à neuf pour cette mission.

La mission vise à compléter la constellation actuelle de 300 satellites Starlink, qui sont construits dans les installations de SpaceX à Redmond, Washington, pour fournir un accès Internet mondial. SpaceX planifiera une nouvelle tentative de lancement une fois qu’il aura résolu le problème qui a conduit à l’interruption d’aujourd’hui.