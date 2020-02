SpaceX lance 60 satellites Starlink mais manque un atterrissage d’appoint – .

SpaceX a lancé 60 satellites supplémentaires pour sa constellation Internet haut débit Starlink sur une fusée Falcon 9, ce qui porte le nombre total à 300.

Le décollage de la station de Cape Canaveral Air Force en Floride s’est produit à 10 h 05 HE (7 h 05 HE). Ce propulseur de première étape du Falcon avait été utilisé trois fois auparavant en neuf mois, mais il a raté son quatrième atterrissage en mer aujourd’hui. S’il avait réussi, cela aurait été le 50e atterrissage du Booster de SpaceX. SpaceX vise également à essayer de récupérer le nez de la fusée en mer.

La pile de satellites à écran plat, pesant chacun environ 570 livres, a été déployée sur une orbite elliptique environ 15 minutes après le lancement. C’est différent de la pratique antérieure, qui impliquait un déploiement sur une orbite circulaire environ une heure après le décollage. Après un premier contrôle, les satellites utiliseront des propulseurs ioniques pour élever leurs orbites à l’altitude opérationnelle de 342 miles (550 kilomètres).

SpaceX prévoit de lancer un service Internet limité plus tard cette année. À plus long terme, la société vise à exploiter des milliers de vaisseaux spatiaux Starlink – qui sont fabriqués dans ses installations de Redmond, Washington. La perspective d’avoir autant de satellites en orbite terrestre basse a déjà suscité des préoccupations concernant les embouteillages spatiaux et l’interférence avec les astronomes observations.