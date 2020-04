SpaceX lance le septième lot de 60 satellites à large bande Starlink – .

Un propulseur de fusée SpaceX Falcon 9 a exécuté son quatrième lancement et atterrissage réussis dans le cadre d’une mission qui a mis 60 autres satellites Internet haut débit Starlink en orbite.

La fusée a décollé du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 15h30. HE (12 h 30, heure du Pacifique). Eric Berger d’Ars Technica a noté que SpaceX avait maintenant lancé ses fusées Falcon 9 84 fois, plus que toute autre fusée américaine active.

Quelques minutes après son lancement, le premier étage du booster a atterri sur le drone de SpaceX dans l’Atlantique, tandis que la deuxième étape a continué à déployer sa pile de satellites. La constellation orbitale Starlink compte maintenant environ 420 satellites, qui ont tous été construits dans les installations de développement et de fabrication de SpaceX à Redmond, Washington.

Starlink pourrait commencer à offrir un service Internet limité plus tard cette année, en fonction des déploiements futurs. SpaceX sollicite l’autorisation de la Federal Communications Commission pour exploiter tous les satellites à une altitude inférieure à celle initialement prévue. Il y a eu de plus en plus de plaintes concernant l’effet intrusif des satellites sur les observations du ciel nocturne, mais le PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté que “nous prenons des mesures clés pour réduire la luminosité des satellites”.