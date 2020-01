SpaceX lance son quatrième lot de 60 satellites Internet Starlink – .

SpaceX a lancé aujourd’hui son quatrième lot de 60 satellites Starlink, portant sa constellation à 240 satellites, un record mondial, et rapprochant la société du démarrage de son service Internet à large bande mondial.

Après avoir retardé le décollage de plusieurs jours en raison de problèmes météorologiques, SpaceX a lancé le lancement de sa fusée Falcon 9 depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride à 9 h 06 HE (6 h 06 HE). Quelques minutes plus tard, le propulseur de la première étape s’est envolé vers un atterrissage sur un navire drone dans l’Atlantique, tandis que la deuxième étape et sa charge utile ont poursuivi la poussée en orbite. Il s’agissait du troisième lancement et récupération du booster utilisé aujourd’hui. SpaceX a également attrapé la moitié du nez de la fusée en tombant et a travaillé pour tirer l’autre moitié de l’océan.

Les satellites à plat – qui sont conçus et construits dans les installations Starlink de SpaceX à Redmond, Washington – ont été déployés un peu plus d’une heure après leur lancement. Ils s’étaleront comme un jeu de cartes et devraient s’installer sur leurs orbites appropriées au cours des prochaines semaines. SpaceX indique que le réseau par satellite est actuellement en cours de test et pourrait commencer à offrir un service limité sur une base commerciale plus tard cette année,

Starlink est conçu pour fournir un accès Internet haut débit à des milliards de personnes dans le monde actuellement mal desservies, avec des communications militaires parmi les applications potentielles. Il y a cependant un inconvénient: les astronomes affirment que la prolifération des satellites Starllink en orbite terrestre basse ruine déjà les observations à petite échelle du ciel nocturne. SpaceX teste des mesures pour réduire la réflectivité des satellites, mais les résultats d’un test initial en orbite ne sont pas encore disponibles. (Pour plus d’informations sur les possibilités d’observation des satellites Starlink, consultez Heavens-Above.com.)