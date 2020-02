SpaceX pourrait envoyer des citoyens ordinaires dans l’espace en 2021

SpaceX: un projet de grande importance qui va devenir réalité. Le triomphe de la technologie américaine

“Créer des opportunités uniques et auparavant impossibles pour les citoyens ordinaires de découvrir l’espace est la raison pour laquelle Space Adventures existe”, a déclaré le président de Space Adventures. Eric Anderson.

Le Crew Dragon n’a pas encore transporté de passagers, mais il est arrivé avec succès au Station spatiale internationale et SpaceX prévoit de lancer la première mission habitée ce printemps. Le Crew Dragon a également terminé un test en vol de lancement en vol, montrant que la capsule peut se détacher de la fusée Falcon 9 et s’écraser dans l’Atlantique si nécessaire pendant le lancement. De plus, SpaceX semble avoir résolu le problème qui a provoqué une explosion lors des précédents tests moteur.