SpaceX prévoit le spin-out et l’introduction en bourse du satellite Starlink – .

La conception d’un artiste montre le déploiement des satellites Starlink de SpaceX. (Illustration SpaceX)

Le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, aurait déclaré que la société prévoyait de mettre fin à ses opérations Internet par satellite Starlink – qui est actuellement centrée à Redmond, Washington – et d’offrir des actions dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne.

Bloomberg News rapporte que Shotwell a lancé l’idée aujourd’hui lors d’un événement pour investisseurs privés organisé par JPMorgan Chase & Co. à Miami. “En ce moment, nous sommes une entreprise privée, mais Starlink est le bon type d’entreprise que nous pouvons aller de l’avant et rendre public”, a déclaré Shotwell. “Cette pièce particulière est un élément de l’entreprise que nous sommes susceptibles de lancer et de rendre public.”

La principale activité de SpaceX est la construction et le lancement de fusées – y compris le Falcon 9, Falcon Heavy et une super-fusée connue sous le nom de Starship qui est actuellement en cours de développement. Mais les dirigeants de SpaceX, y compris Shotwell et le PDG du milliardaire Elon Musk, ont déclaré que Starlink pourrait être un plus gros producteur d’argent. Lorsque Musk a annoncé le plan Starlink à Seattle en 2015, il a déclaré que les revenus de l’exploitation du satellite pourraient financer une ville sur Mars.

Grâce en partie à l’attrait de Musk en tant que gourou de la technologie, une introduction en bourse Starlink susciterait probablement un énorme intérêt. SpaceX a déjà lancé 240 satellites Starlink et prévoit de lancer un service limité cette année. Cependant, . a cité une source anonyme de SpaceX disant qu’une introduction en bourse de Starlink n’aurait pas lieu avant plusieurs années – probablement après que SpaceX et ses rivaux à large bande par satellite tels que OneWeb et Amazon aient démontré si un profit pouvait être réalisé.