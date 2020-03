SpaceX remporte la tête de la NASA pour envoyer du fret à Gateway avec le nouveau Dragon XL – .

La conception d’un artiste montre le cargo Dragon XL de SpaceX alors qu’il est déployé depuis le deuxième étage du Falcon Heavy en orbite terrestre haute, en route vers la passerelle en orbite lunaire. (Illustration SpaceX)

La NASA a utilisé un type de vaisseau cargo SpaceX qui n’a pas encore été construit pour livrer des fournitures à un avant-poste en orbite lunaire qui n’a pas encore été lancé.

Le robot robotique XL de SpaceX, une version cylindrique et surdimensionnée de son vaisseau spatial Dragon, traitera les expéditions vers la plateforme spatiale Gateway en tant que premier fournisseur commercial à recevoir un contrat de services logistiques Gateway de la NASA.

Le contrat est similaire aux contrats existants de services de réapprovisionnement commerciaux de la NASA avec SpaceX, Northrop Grumman et Sierra Nevada Corp. pour les expéditions de fret vers la Station spatiale internationale.

Le programme Artemis de la NASA prévoit que les premiers éléments de la passerelle entreront en orbite lunaire au début des années 2020, menant à un atterrissage lunaire en équipage dès 2024.

Les cargos Dragon XL de SpaceX seraient lancés par les fusées Falcon Heavy de l’entreprise pour livrer des cargaisons sous pression et non pressurisées, y compris des expériences scientifiques et des fournitures d’équipage. Chaque navire pouvait transporter plus de 5 tonnes de marchandises.

“Cette attribution de contrat est un autre élément essentiel de notre plan pour retourner sur la Lune de manière durable”, a déclaré aujourd’hui l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. «La passerelle est la pierre angulaire de l’architecture à long terme d’Artemis, et cette capacité de fret commercial dans l’espace lointain intègre encore un autre partenaire de l’industrie américaine dans nos plans d’exploration humaine sur la Lune en préparation d’une future mission vers Mars.»

Le programme Gateway Logistics Services permet de multiples missions d’approvisionnement, les cargos passant six à 12 mois connectés à la passerelle pour chaque mission.

Le contrat à prix fixe de la NASA est pour une livraison indéfinie et une quantité indéfinie, mais il garantit deux missions par fournisseur, avec une valeur totale maximale de 7 milliards de dollars pour tous les contrats, car plus de missions sont nécessaires. La NASA a jusqu’à 12 ans pour commander des missions selon les termes du contrat, avec une période de performance de 15 ans.

“Pour retourner sur la Lune et soutenir la future exploration spatiale, il faut livrer à un prix abordable des quantités importantes de marchandises”, a déclaré Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX. «Grâce à notre partenariat avec la NASA, SpaceX fournit des recherches scientifiques et des fournitures essentielles à la Station spatiale internationale depuis 2012, et nous sommes honorés de poursuivre le travail au-delà de l’orbite terrestre et de transporter le fret Artemis jusqu’à Gateway.»

Des contrats de fourniture de fret devraient être attribués à d’autres fournisseurs au fur et à mesure de l’avancement du programme Artemis.

L’épidémie de coronavirus a forcé la NASA à retarder certaines préparations pour Artemis – y compris les travaux sur sa fusée Space Launch System et la capsule de l’équipage d’Orion dans des centres en Louisiane et au Mississippi. Mais SpaceX continue de travailler sur la capsule Crew Dragon avant son premier voyage en équipage vers la station spatiale.

Cette semaine, SpaceX a perdu un appareil semblable à un vaisseau spatial quand il est tombé d’un hélicoptère, juste avant un test prévu du système de parachute amélioré qui est destiné à être utilisé sur le Crew Dragon. Le pilote a largué l’appareil par mesure de sécurité lorsqu’il est devenu instable au début du vol, a déclaré la NASA.

SpaceX a rencontré un autre type de problème la semaine dernière, lorsque l’un des moteurs de sa fusée Falcon 9 s’est arrêté prématurément lors du lancement d’un satellite Starlink. La NASA participe à l’enquête sur cette anomalie. Malgré ces accrocs, la NASA a déclaré qu’elle visait de la mi à la fin mai pour la première mission Dragon en équipage.