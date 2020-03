SpaceX remporte une licence FCC pour un million de terminaux de données Starlink – .

La conception d’un artiste montre le déploiement des satellites Starlink de SpaceX. (Illustration SpaceX)

Après des mois de réflexion, la Federal Communications Commission a accordé à SpaceX une licence pour un million de terminaux qui travailleraient sur le terrain avec la constellation de satellites Starlink de la société pour fournir un service Internet à large bande mondial.

Le mot de l’approbation de la licence de 15 ans est venu dans un avis public publié par la FCC mercredi. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a décrit les terminaux plug-and-point, qui sont fabriqués en Californie, comme ressemblant à un “OVNI mince, plat et rond sur un bâton”.

Les satellites Starlink de SpaceX sont fabriqués dans les installations de la société à Redmond, Washington, au rythme de six par jour. Jusqu’à présent, environ 360 satellites ont été envoyés en orbite terrestre basse, et des milliers d’autres devraient être lancés dans les mois et les années à venir. Un service limité pourrait commencer dès cette année.

On ne sait pas exactement quel effet l’épidémie de coronavirus peut avoir sur le calendrier de développement de Starlink. Buzzfeed News a rapporté aujourd’hui qu’au moins un employé de SpaceX à Redmond est entré en isolement parce que le partenaire de l’employé a été testé positif au virus. Nous avons contacté SpaceX pour nous faire part de ses commentaires et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

Pointe du chapeau à Michael Sheetz de CNBC.