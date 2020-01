SpaceX s’apprête à répéter le pire des scénarios pour les vols de Crew Dragon – .

Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX se trouve au sommet d’une fusée Falcon 9 au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. (Photo SpaceX)

SpaceX et la NASA font une répétition générale pour quelque chose qu’ils espèrent ne jamais se produire: un échec catastrophique pratiquement au pire moment lors du lancement d’une mission en équipage à la Station spatiale internationale.

Heureusement, les choses les plus proches des membres d’équipage lors de ce test d’abandon en vol du vaisseau spatial Crew Dragon sont deux mannequins d’essai, connectés à des capteurs qui diront aux ingénieurs comment des volants de chair et de sang auraient résisté au voyage avorté.

Si tout se passe bien, cela devrait résoudre le dernier obstacle majeur avant que deux astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, montent un autre Crew Dragon jusqu’à la station et reviennent plus tard cette année.

Bien qu’ils ne volent pas cette fois-ci, ils ont répété toutes les étapes qu’ils suivraient avant le lancement, jusqu’à enfiler leurs combinaisons spatiales conçues par SpaceX et à se promener dans la passerelle surélevée menant à l’écoutille du Dragon.

L’équipe de récupération de SpaceX a également l’intention de pratiquer l’opération de récupération en mer qui entrerait en jeu si une mission devait être interrompue lors de la montée en orbite.

Les astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, portent leurs combinaisons spatiales conçues par SpaceX pendant qu’ils s’entraînent à traverser la passerelle de lancement jusqu’à un vaisseau spatial Crew Dragon. (Photo de la NASA)

SpaceX devrait lancer le vaisseau spatial Crew Dragon sans équipage au sommet d’une fusée Falcon 9 décollant du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, dans une fenêtre de quatre heures qui commencera à 8 h HE (5 h HP) samedi.

Environ une minute et demie après le lancement, le Dragon est programmé pour allumer ses propulseurs et s’éloigner de la fusée, se déplaçant à 2,3 fois la vitesse du son. Les moteurs-fusées du Falcon 9 vont s’arrêter, et le booster devrait se briser à mesure qu’il tombe, produisant probablement des feux d’artifice dans le processus.

Pendant ce temps, le Dragon devrait glisser dans une descente en toute sécurité, déployer ses parachutes et plonger dans l’Atlantique à environ 20 miles au large.

Les prévisions météorologiques de samedi semblent bonnes pour le décollage, mais les conditions pour les éclaboussures sont tout aussi importantes. Et sur ce point, SpaceX dit qu’il y a une chance que le test soit retardé:

Les dernières données météorologiques suggèrent des vents soutenus et une mer agitée dans la zone de récupération pendant le sommet de la fenêtre d’essai de fuite de lancement de quatre heures de demain; ciblant maintenant vers la fin de la fenêtre. Continuera de surveiller la météo et de mettre à jour le T-0 en conséquence le matin

– SpaceX (@SpaceX) 18 janvier 2020

La NASA et SpaceX disent qu’ils peuvent attendre des jours si nécessaire pour obtenir la bonne combinaison de conditions.

Assurer la survie en cas de dysfonctionnement du lancement est un incontournable pour tous les engins spatiaux transportant des membres d’équipage jusqu’à la station spatiale. L’importance de cette exigence a été rappelée en octobre 2018 lorsqu’une fusée russe Soyouz a mal tourné lors de son ascension.

Dans ce cas, le système d’évacuation Soyouz a fonctionné comme il était censé le faire, projetant la capsule de l’équipage loin de la fusée et transportant l’astronaute de la NASA Nick Hague et le Russe Alexey Ovchinin vers un atterrissage brutal mais sûr.

SpaceX a testé avec succès le système d’abandon du Crew Dragon dans une urgence simulée de rampe de lancement en 2015, et Boeing a effectué un test similaire de son taxi spatial CST-100 Starliner en novembre dernier. SpaceX a également mené avec succès une mission Dragon sans équipage vers la station spatiale et en mars dernier.

Ce test d’abandon en vol est destiné à garantir absolument que le Dragon puisse gérer le pire des scénarios en toute sécurité. Une telle mesure de confiance est particulièrement importante à la suite d’une anomalie qui a détruit une version d’essai du Dragon en avril dernier, forçant une refonte du système de propulsion du vaisseau spatial.

Si le test en vol réussit, la NASA et SpaceX prendront un peu plus de temps pour analyser les résultats et exécuter des tests supplémentaires du système de parachute du Crew Dragon. Et si ces évaluations donnent de bons résultats, il se peut que Behnken et Hurley ne jouent pas leur rôle dans une étape importante: la première mission d’envoyer un équipage en orbite depuis le sol américain depuis le retrait de la flotte de navettes spatiales de la NASA en 2011.

“Je suis ravi que nous lancions bientôt des astronautes américains depuis le sol américain!”, A tweeté aujourd’hui l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

Le Crew Dragon pour Behnken et Hurley devrait être livré au Kennedy Space Center d’ici la fin de ce mois, et il pourrait être prêt à voler au début de mars.