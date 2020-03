SpaceX signe un contrat d’une importance fondamentale

Malgré l’aggravation de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, le NASA il regarde toujours son objectif à long terme de renvoyer les humains à la surface lunaire. La NASA a attribué à la société aérospatiale SpaceX un nouveau contrat, la chargeant de envoyer des marchandises et des fournitures à une station spatiale que la NASA veut construire sur l’orbite de la lune.

Le nouveau partenariat fait partie intégrante du programme Artemis de la NASA. Dans ce contexte, la NASA a proposé de construire une station spatiale en orbite autour de la Lune appelée porte. Dans la station, les astronautes pourront travailler et s’entraîner avant de descendre vers le sol lunaire. SpaceX sera en charge de fournir de temps en temps la passerelle qui a besoin de fournitures périodiques.

NASA et SpaceX: des véhicules mis à jour seront utilisés. Le matériel transportable sera massif

SpaceX fournit des marchandises à Station spatiale internationale (ISS) depuis près d’une décennie maintenant. Pour que les fournitures arrivent à la future passerelle, SpaceX utilisera certains véhicules mis à jour. La société développe un nouveau véhicule cargo appelé Dragon XL, un vaisseau spatial cylindrique blanc qui peut “transporter plus de 5 tonnes de fret vers la passerelle en orbite lunaire”, selon SpaceX.

Au cours de chaque voyage, le Dragon XL restera ancré à la passerelle pendant 6-12 mois à la fois. La capsule transportera des choses comme «des échantillons de matériaux de collecte et d’autres articles dont l’équipage pourrait avoir besoin sur la passerelle et lors de ses expéditions vers la surface lunaire», selon la NASA.

“Le retour sur la Lune et le soutien de l’exploration spatiale future nécessitent la livraison de quantités importantes de marchandises”, a-t-il déclaré Gwynne Shotwell, président et COO de SpaceX. “Grâce à notre partenariat avec la NASA, SpaceX fournit de la recherche scientifique et des fournitures essentielles à la Station spatiale internationale depuis 2012 et nous sommes honorés de continuer à travailler au-delà de l’orbite de la Terre et de transporter le fret Artemis sur la passerelle.”