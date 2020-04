SPC GEN: 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM pour moins de 120 euros

La marque espagnole SPC présente son nouveau smartphone GEN, un terminal dans lequel ils se sont attachés à étendre leur mémoire, en respectant la fluidité de son fonctionnement sans avoir à augmenter son prix.

GEN offre une configuration très avancée avec connectivité 4G, écran large HD + et un processeur à huit cœurs soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne à un prix très abordable, moins de 120 euros.

L’objectif de ce smartphone est d’offrir une expérience utilisateur très fluide. Soutenu par le processeur Octa-Core UNISOC avec l’architecture Cortex A55 à 1,6 Ghz + 1,2 GHz et le processeur graphique IMG PowerVR GE8322, ainsi que ses 4 Go de RAM, garantissent une activité multitâche ininterrompue et une grande puissance de performance.

De plus, dans la section stockage, il offre 64 Go de mémoire interne, extensible de 128 Go supplémentaire via carte micro SD, pour offrir une mémoire totale de 192 Go et garantir le stockage de tout contenu multimédia.

Les utilisateurs peuvent profiter pleinement de la Écran HD + de 5,45 pouces, équipé d’un format panoramique 18: 9, ce qui rend l’expérience utilisateur totalement immersive et compacte. Ce panneau est IPS et offre une résolution de 1440 × 720 pixels pour une expérience de visionnement haut de gamme. Dans la section photographique, il est équipé d’un appareil photo principal de 13 Mpx avec flash LED et d’un appareil photo avant de 5 Mpx.

GEN est conçu avec Android 9.0 Pie: Parmi ses nouvelles fonctionnalités, il intègre une technologie d’intelligence artificielle pour s’adapter à l’utilisateur: il apprend ses habitudes et est capable de prédire les actions qu’il va réaliser, en plus d’avoir des fonctions telles que batterie adaptative et luminosité.

Il a Double SIM, qui vous permet d’avoir deux numéros de téléphone sur un seul appareil. Dans la section autonomie, GEN dispose d’une batterie de 3000 mAh.

L’appareil est également disponible, avec les mêmes fonctionnalités, dans une version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne (Également extensible de 128 Go supplémentaires via une carte micro SD): une configuration parfaite pour les utilisateurs qui recherchent un appareil fonctionnel, rapide et polyvalent à un prix très raisonnable.

Prix ​​et disponibilité:

GEN (4 Go de RAM et 64 Go de stockage) est disponible en bleu au prix de 119,90 euros.

GEN (3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage) est disponible en bleu au prix de 99,90 euros.