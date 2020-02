Special Unlimited est la promotion de 7 euros

la Spécial illimité est sans aucun doute le Vodafone le plus recherché et le plus demandé du moment, une solution grâce à laquelle les utilisateurs peuvent demander même 50 gigaoctets de trafic de données par mois, étant obligés de payer une contribution de seulement 7 euros renouvellement.

L’accès, comme cela se produit toujours dans des situations de ce type, n’est cependant limité qu’à ceux qui se trouvent dans une condition spécifique, en particulier à ceux qui sont en possession d’une carte SIM rechargeable de iliad ou un opérateur virtuel (autre que LycaMobile ou ho.Mobile/Kena Mobile). Le coût initial à supporter équivaut spécifiquement à 12 euros pour la promotion, avec l’ajout de 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable; tout type de doit être considéré comme complètement absent obligation contractuelle durable, cela signifie que l’utilisateur a la possibilité de demander la portabilité dans un à tout moment sans nécessairement avoir peur de s’exposer à une sanction de quelque nature que ce soit.

Passer à Vodafone: le contenu de l’offre

À l’intérieur du passer à Vodafone dans l’objet on trouve cependant un pot-pourri de giga, minutes et SMS, dans le spécifique dont on parle 50 gig du trafic de données à la vitesse maximale actuellement disponible, passant par SMS sans limites à envoyer à chaque numéro de téléphone, pour conclure avec minutes infinies à utiliser pour appeler qui vous voulez.

Tout cela nécessite le paiement d’une redevance fixe de soleils 7 euros par mois, à payer par crédit résiduel et non par compte courant ou carte de crédit non rechargeable.