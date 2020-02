spécifications, disponibilité et prix du prochain melafonino

Le prochain smartphone bon marché d’Apple, qui s’appellera très probablement iPhone SE2 ou iPhone 9, pourrait être lancé prochainement. Selon Bloomberg, le Colosse de Cupertino présentera le successeur de l’iPhone SE lors d’un événement qui se tiendra dans les derniers jours de mars, très probablement le 31 mars, puis le lancera sur le marché le 3 avril. La nouvelle a ensuite été confirmée par un portail allemand, qui aurait cité une source interne chez Apple.

Combien coûtera le prochain smartphone Apple et dans quelle mesure sera-t-il «bon marché»? Selon un récent rapport publié par FastCompany, le prix de l’iPhone SE2 devrait être de 399 $. Bref, un coût aussi élevé, mais certainement bien inférieur aux prix de l’iPhone 11 actuel.

iPhone SE2, la qualité d’Apple mais quelques compromis

Pour un peu plus de quatre cents euros, il devrait donc être possible de gagner un iPhone, mais avec quelques compromis. Certes, vous ne pouvez pas attendre d’un smartphone “pas cher” les mêmes performances et les mêmes fonctionnalités qu’un smartphone haut de gamme, et si ce qui avait fuité sur le Net devait se révéler vrai, alors L’iPhone SE2 présentera d’abord un aspect peu conforme aux normes actuelles, qui souhaitent que les smartphones soient équipés de grands écrans et de minces lunettes; deuxièmement, l’iPhone SE2 pourrait être privé de fonctionnalités plus avancées.

Clarifions immédiatement ces deux points. Quant à l’apparence de l’iPhone SE2, il semble qu’elle soit très similaire à celle de l’iPhone 8, avec de grandes lunettes, un petit écran (par rapport aux normes actuelles), avec une diagonale de 4,7 pouces et un bouton d’accueil physique .

Quant au deuxième point, l’iPhone SE2 est censé intégrer le Touch ID dans le bouton Accueil, et il ne prend même pas en charge Face ID. En revanche, le prochain smartphone bon marché d’Apple devrait être alimenté par l’A13 Bionic, le processeur présent sur le nouvel iPhone 11.