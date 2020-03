Spécifications PS5: tout ce que vous devez savoir

En ce qui concerne les consoles de jeux comme la PS5, une chose qui les distingue vraiment, disons, d’un PC de jeu, est le fait qu’elles sont définies par des jeux plutôt que par du matériel. Bien sûr, un matériel puissant est nécessaire pour alimenter les meilleurs jeux, mais ce n’est pas tout.

Mais jusqu’où cela va-t-il?

La réponse à cette question varie probablement d’une personne à l’autre et d’un développeur à l’autre, mais le pouvoir joue certainement un rôle important. Et la PS5, au moins sur le papier, est beaucoup moins puissante que la Xbox Series X.

Encore une fois, pour beaucoup de gens, ils vont regarder le manque flagrant d’exclusivités sur la plate-forme de Microsoft, car ses jeux sortent tous également sur PC, et prendre la décision de se précipiter sur la plate-forme de Sony quoi qu’il arrive. Mais pour ceux qui cherchent à choisir la console la plus puissante, les choses sont devenues un peu compliquées, et nous sommes là pour aider à comprendre la masse de chiffres que Sony vient de cracher.

(Crédit d’image: Sony)

Vers turbo ou pas vers turbo?

Alors que l’architecte système principal de Sony, Mark Cerny, a longuement parlé des SSD et des temps de chargement PS5 vs PS4 – et c’est quelque chose que nous aborderons certainement un peu – quelque chose d’autre est prioritaire ici, et ses horloges boost.

Nous savons, nous savons – cela ne semble pas totalement excitant, et nous comprenons cela. Mais, la différence dans la façon dont la PS5 va gérer les horloges boost par rapport à la Xbox Series X est l’une des plus grandes distinctions entre deux plates-formes qui utilisent du silicium assez similaire.

La façon dont la Xbox Series X fonctionne, avec laquelle nous sommes entrés plus en détail ici, est que les développeurs peuvent choisir d’utiliser le processeur en mode mono-thread avec 8 cœurs et 8 threads ou en mode multi-thread avec 16 fils. La vitesse d’horloge change entre ces deux modes entre 3,8 GHz pour le premier et 3,6 GHz pour le second.

La PS5 fait les choses différemment. Le silicium de la PS5 agira plutôt comme un processeur de bureau standard, augmentant la vitesse d’horloge chaque fois que la température n’est pas trop élevée et que la charge de travail actuelle l’exige. Il y a un hic, cependant – l’horloge de boost maximale pour le processeur basé sur AMD Zen 2 est de 3,5 GHz, inférieure à la Xbox Series X en mode hyperthreading.

Le GPU fonctionne de la même manière, augmentant jusqu’à 2,23 GHz quand il le peut. Maintenant, Cerny prétend que la PS5 restera à cette vitesse d’horloge pendant de longues périodes, et ce n’est pas comme si nous serions en mesure de mesurer cela même lorsque le système sortira, mais c’est incroyablement optimiste. En règle générale, les jeux martèlent une carte graphique, ce qui fait que les températures montent et restent élevées.

Sony n’a pas encore pris la peine de révéler la conception du système (sérieusement), donc nous ne savons pas quel type de solution de refroidissement sera disponible, mais les choses pourraient devenir un peu lentes et chauffées ici. Surtout que le cycle de vie de la console se poursuit et que les systèmes des gens se remplissent inévitablement de poussière, ces vitesses turbo vont baisser. Et, si Sony veut s’appuyer sur cette vitesse d’horloge élevée pour atteindre ses objectifs de performances, les gens pourraient commencer à voir leurs performances chuter plus longtemps avec leur console.

(Crédit d’image: Sony)

Obtenir un graphique

Les deux consoles utiliseront des GPU basés sur l’architecture RDNA 2 d’AMD, mais ce ne sont certainement pas les mêmes. Le GPU PS5 fera basculer 36 unités de calcul, avec une horloge de boost maximale de 2,23 GHz. La Xbox Series X, d’autre part, aura 52 unités de calcul, avec une vitesse d’horloge constante de 1,8 GHz.

Maintenant, cela aiderait probablement à clarifier ce qu’est réellement une unité de calcul. Fondamentalement, ils sont similaires aux cœurs de processeur, en ce sens qu’un GPU en aura un tas et qu’ils pourront agir indépendamment pour compléter les charges de travail. Cependant, dans chacune de ces unités de calcul, il y a beaucoup d’éléments différents, dont le plus important est le processeur de flux, qui est un autre processeur minuscule.

Le GPU de la Xbox Series X possède 3 328 processeurs de flux sur ses 52 unités de calcul, et parce que les GPU sont basés sur la même architecture RDNA, il est sûr de supposer que chaque unité de calcul a la même quantité de processeurs de flux. Nous examinons donc 2 304 processeurs de flux dans le GPU PS5, une différence assez frappante. Mark Cerny estime que la vitesse d’horloge est plus importante, mais dans nos tests de cartes graphiques au fil des ans, nous n’avons jamais vu une augmentation de 20% des vitesses d’horloge compenser 31% de processeurs de flux en moins.

Nous ne savons évidemment pas comment le GPU fonctionnera dans les jeux en ce moment, mais cette différence de matériel pourrait faire la différence entre la PS5 capable de 4K60 ou 4K30. Heureusement, la PS5 sera toujours capable de lancer le lancer de rayons comme son concurrent de marque Microsoft, mais si AMD RDNA 2 est construit quelque chose comme Nvidia Turing – qui, encore une fois, est un saut – cela pourrait signifier qu’il y a aussi moins de silicium dédié au lancer de rayons.

Mais qui sait, peut-être que tout ce que nous avons appris sur l’informatique est un mensonge.

(Crédit d’image: Sony)

Ok à propos de ces SSD

Une grande partie de la présentation des spécifications PS5 était le SSD. Cerny a clairement indiqué que l’inclusion d’un stockage ultra-rapide était une énorme affaire pour Sony avec cette console. Mais, alors que la bande passante de 5,5 Go / s semble excellente pour les temps de chargement, il y a autre chose que les SSD pourraient apporter.

Vous voyez, lorsque vous jouez à un grand jeu en monde ouvert comme Red Dead Redemption 2 ou Skyrim, il y a certaines limitations qui sont mises en œuvre grâce à la quantité de données requise.

Surtout si vous ne voulez pas charger des écrans tout le temps, vous devez charger beaucoup de données dans la mémoire de votre système, dont il n’y a qu’une quantité limitée. Cependant, comme les disques SSD sont monumentalement plus rapides qu’un disque dur, cette limitation pourrait théoriquement disparaître.

Prenez Skyrim, par exemple. Disons que vous vous promenez, explorez joyeusement le monde devant vous et qu’un petit donjon ou fort tentant semble que vous voulez piller. De la façon dont les choses fonctionnent maintenant, les données mondiales sont à peu près tout ce que le jeu peut vraiment charger en mémoire sans que le jeu se transforme en diaporama, mais avec un SSD presque aussi rapide que la RAM, le jeu pourrait faire appel à ces données selon ses besoins.

Tout cela est juste en théorie, mais nous pourrions finir par voir un jeu en monde ouvert qui ne doit être chargé qu’au premier démarrage du jeu. La partie la plus excitante est que les deux consoles seront capables de le faire, et les PC de jeu avec des disques rapides pourront également s’en occuper. La prochaine génération de jeux sera meilleure, bien sûr, mais nous allons commencer à voir des jeux en monde ouvert qui feront ressembler The Witcher 3 au bac à sable d’un enfant.

Mais nous devons également clarifier une chose: les temps de chargement diminueront considérablement. Les SSD PCIe 4.0 comme celui de la PS5 sont jusqu’à 100 fois plus rapides qu’un disque tournant, et bien qu’il soit peu probable que les temps de chargement soient réduits de cette façon, cela signifie que nous attendrons que les jeux soient chargés pendant des secondes plutôt que des minutes.

(Crédit d’image: Microsoft / LetsGoDigital)

PS5 contre Xbox Series X

À l’heure actuelle, sur le papier au moins, la PS5 semble assez inférieure à la Xbox Series X en termes de matériel pur.

Cependant, dans cet esprit, vous devez vous rappeler que nous ne savons toujours pas tout ce que ces consoles vont pouvoir faire, combien elles coûteront et, surtout, les jeux qui seront disponibles pour leur.

Il est tout à fait possible que Microsoft facture beaucoup plus pour la Xbox Series X que Sony pour la PS5 – après tout, le système Project Lockhart attend. Et, compte tenu de la magie que Sony a pu tirer avec des jeux propriétaires comme Horizon: Zero Dawn et Death Stranding, le manque de puissance pourrait même ne pas avoir d’importance.

Les deux consoles de nouvelle génération sortiront fin 2020, nous sommes donc sûrs que nous en saurons plus dans un avenir très proche, mais de toute façon, les choses commencent à chauffer dans les prochaines guerres de console, et nous sommes totalement là pour ça.