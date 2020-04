spécifications techniques confirmées par TENAA

Honor s’apprête à annoncer dans quelques jours les nouveaux smartphones phares, c’est-à-dire les prochains Honneur 30 et Honor 30 Pro. Bien qu’il en manque très peu à leur arrivée, le portail chinois TENAA a récemment confirmé les spécifications techniques des deux appareils.

Voici les spécifications techniques des prochains smartphones Honor

La présentation officielle des deux nouveaux appareils de marque honneur se tiendra en ligne le 15 avril et, pendant ce temps, le certification par l’institution chinoise TENAA ce qui nous apporte de nombreuses confirmations. Partant principalement du secteur photographique, nous savons que les deux seront très similaires à l’exception du capteur photographique principal. Ce dernier sera de 50 mégapixels (Sony IMX700) sur la variante Pro et proviendra de 40 mégapixels sur la version standard. La caméra frontale sera à la place sur les deux 32 mégapixels.

Côté affichage, les deux appareils Panneau OLED avec une diagonale de 6,57 pouces et avec une résolution égale à FullHD +. Au lieu de cela, il y aura de légères différences de performances. Honneur 30 aura le nouveau processeur à bord HiSilcon Kirin 985, pendant Honor 30 Pro va monter le SoC HiSilicon Kirin 990. Dans les deux cas, il y aura évidemment un support complet pour la connectivité 5G.

En ce qui concerne les coupures de mémoire, la version standard devrait avoir 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Cependant, la version Pro devrait également être distribuée dans une version avec une quantité de mémoire RAM égale à 12 Go. Enfin, la batterie doit avoir une capacité à la fois 3500 mAh.

Les images relatives aux deux nouveaux appareils domestiques n’ont pas encore été publiées sur la certification TENAA honneur, mais ils devraient arriver dans quelques jours.