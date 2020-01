Speck annonce de nouveaux étuis Presidio2 avec protection contre les chutes de 13 pieds

Speck a annoncé sa nouvelle gamme de coques Presidio2, intégrant la technologie Armor Cloud et Microban.

Dans un communiqué de presse, Speck a déclaré:

Présentation de la nouvelle gamme d’étuis Presidio2 de Speck, les étuis à double couche les plus protecteurs, durables et les plus fins jamais créés par Speck. Toute la gamme est faite avec la technologie Presidio2 Armor Cloud, une percée dans la protection des appareils qui utilise des capsules d’air individuelles pour résister aux dommages lors de l’impact.

Pour créer la technologie Presidio2 Armor Cloud, Speck a développé un processus de conception propriétaire qui aligne les capsules d’air individuelles le long du périmètre du boîtier. À l’impact, les capsules d’air fléchissent et suspendent l’appareil sur un coussin d’air, tout comme un airbag.

Les étuis seront disponibles au printemps 2020 en trois variantes, le Persidio2 Armor Cloud, Grip et Pro. Ils offriront une protection contre les chutes de 13 pieds et une protection antimicrobienne grâce à Microban, la technologie antimicrobienne exclusive de Speck.

Les trois étuis sont à peu près similaires, la prise en main comme une toute nouvelle poignée antidérapante pour empêcher votre étui de glisser, et également pour faciliter l’adhérence lorsque vous téléphonez, envoyez des SMS et prenez des photos. Tous les trois ont une protection contre les chutes de 13 pieds, une protection d’écran à cadre surélevé lorsque votre téléphone tombe face vers le bas et Microban. Microban aide à réduire de 99% les bactéries présentes sur le boîtier.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web de Speck!

