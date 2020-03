Spenser Confidential: Entretien avec Winston Duke

Après une série de romans à succès dans les années 1970 et une émission de télévision dans les années 80, Private Eye Spenser arrive enfin à Netflix dans le nouveau film Spenser Confidential. Et tout comme le personnage-titre lui-même a subi des changements à chaque itération, tout comme son meilleur ami et partenaire Hawk.

Winston Duke joue Hawk dans la dernière version, et il a une vision moderne du 21ème siècle sur la légende du streetwise précédemment rendue vivante par Avery Brooks. Duke a expliqué à . comment son personnage s’était développé, pourquoi il regrettait la coiffure qu’il avait choisie pour le film et comment Black Panther l’avait aidé dans la chorégraphie de combat.

Winston, félicitations pour Spenser Confidential. Vous et Mark avez une grande chimie ensemble. Mais parlons un peu de Hawk, parce que Robert B. Parker a fait l’original [work] pour beaucoup de ces personnages. Parlez-moi de l’histoire de la création de votre personnage.

Winston Duke: Man. Fonctionnellement, Hawk n’est qu’une création du présent. Il s’agit d’une version mise à jour de ce que nous savons de la version d’Avery Brooks. Mais c’est lui qui boit le lait d’avoine, se procure des aliments sains, est en contact avec les médias sociaux et la technologie. Il comprend où Boston va. Pendant ce temps, Spencer est un peu coincé dans le passé et dans la vieille école. C’est aussi un enfant de maintenant; il a traversé ce système carcéral, la même chose que Hawk, mais il est un peu coincé.

Donc, ce Hawk est quelque chose qui est mis à jour; c’est quelque chose de frais. Et je voulais aussi apporter un certain niveau de confiance et d’humanité à un personnage comme celui-ci; un gars qui sortait de prison et qui changeait sa vie. Un gars qui est très confiant dans son apparence et veut être vu par le monde.

Nous nous sommes battus pour cette coiffure. J’ai regretté cette coiffure après, car j’ai dû passer six heures à obtenir une extension de tressage de cheveux, où ils me tiraient les cheveux. C’était comme six heures une fois par semaine pendant trois mois, et je devrais avoir des analgésiques juste pour traverser cette chose, mais ça avait l’air incroyable. C’était bien après coup. Mais chaque semaine, mec.

Vous êtes comme jamais plus, “Plus jamais.”

Winston Duke: J’ai compris certaines choses au sujet du processus, parce que la façon dont je travaille, j’aime que tout me semble réel. Et j’aime que les personnages aient beaucoup à dire sur des choses qui ne sont pas toujours verbales. Voilà le langage. La façon dont vous vous habillez est aussi la langue, mais elle peut être trop complexe pour vous tuer.

Hawk et Spenser se rencontrent vraiment dans les circonstances. Parlez-moi de la façon dont leur relation s’épanouit; comment cela commence et s’épanouit tout au long du film.

Winston Duke: Eh bien, ils commencent comme d’étranges compagnons de lit, vous savez. Jeu de mots, ils commencent comme d’étranges compagnons de lit, pas comme des amis, et ils ne choisiraient jamais cette situation. Mais ils trouvent dans l’autre la famille qu’ils cherchaient depuis tout ce temps, et c’est le genre de famille pour laquelle vous êtes prêt à vous battre. Vous refusez d’abandonner.

Henry, Spencer, Hawk, [Cissy], tout. C’est une de ces choses dont ils se rendent compte que c’est ce qu’ils ont cherché tout le temps, et ils sont prêts à tout mettre en jeu pour le garder.

Winston Duke, Alan Arkin et Mark Wahlberg dans Spenser Confidential

J’adore que Hawk soit aussi un amoureux des chats.

Winston Duke: amoureux des chats, amoureux des chiens, tout. Il a un grand coeur. C’est un meurtrier avec un cœur de caractère doré.

En parlant de cela, l’une des choses qui ressort vraiment est l’action. Il y a beaucoup d’action dans ce film. Votre formation sur Black Panther a-t-elle aidé à certaines des actions fournies avec Spenser Confidential?

Winston Duke: Oui, ma formation de Black Panther m’a aidé à reprendre une grande partie de la formation plus rapidement. Mais les combats sont un peu plus contemporains. C’est un style UFC beaucoup plus naturel, à base organique. Nous avons travaillé avec Cowboy Cerrone pour différencier essentiellement ce que c’est que d’être dans le ring et hors du ring, tout comme un style granuleux, sale, des années 80, le battre, le frapper au visage, une sorte de Bataille de meurtriers, tu vois ce que je veux dire? Comme 48 heures, comme si vous alliez mettre un gars à travers un mur et le jeter par-dessus quelque chose. Ce n’est pas comme ta-ta-ta-ta, rien ne fleurit.

Vous avez une excellente chimie avec Mark dans ce film. Pouvez-vous me dire comment vous avez peut-être favorisé cette chimie hors écran?

Winston Duke: À l’écran, nous avons fait beaucoup d’improvisation. Nous avons improvisé la plupart de nos scènes, tout comme jouer et trouver des trucs et riffer – et cela fonctionne. Nous savions quelle était l’histoire, nous avions des trucs scénarisés, puis Peter nous a juste donné la liberté de dire: «Hé, jouez! Jouez, j’ai quatre caméras en marche. Je vais la capturer; “

Donc, nous avons joué comme ça. Et puis hors écran, nous avons juste passé quelques fois. J’ai fait un peu le tour de Boston avec lui, et il m’a montré comment il s’occupe des gens qui sont dans ce camp et comment ils s’occupent de lui. Nous avons simplement encouragé et soutenu ce motif de famille dans notre pièce, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c’était à l’intérieur et à l’extérieur.

