Spider-Man tombe sur Kraven dans Marvel & # 039; s Dark Future | .

Le sombre voyage à travers le futur alternatif de ‘Earth X’ se poursuit dans le dernier Merveilles X, alors que Spider-Man, maintenant au moyen-âge et avec ses pouvoirs lui manquant, est tombé en embuscade par Kraven le chasseur … maintenant muté par une mystérieuse peste en un hybride lion / homme. Bien qu’il soit maintenu en vie, ne serait-ce que pour étouffer la soif de Kraven pour une autre chasse, Spider-Man of Earth-9997 devra retrouver une partie de son ancienne gloire s’il espère sauver la situation cette fois-ci.

Marvels X, la série préquelle de la minisérie épique de 1999 de Jim Krueger et Alex Ross, Earth X, réunit l’équipe d’écriture tout en ajoutant Well-Bee, un wunderkind serbe sur les crayons, et raconte une histoire très concentrée au niveau de la rue d’un monde Marvel devenu fou. Il suit le dernier garçon ordinaire, nommé David, dans un avenir pas trop lointain, après que le boulon noir inhumain ait libéré les brumes Terrigen sur la terre, mutant tout le monde sur la planète et leur donnant des super-pouvoirs. Beaucoup, comme Kraven, se transforment en horribles monstres. Le monde réagit comme on pouvait s’y attendre, et c’est essentiellement la fin du monde.

Connexes: Marvels X révèle l’histoire secrète de [SPOILER]

Dans Marvels X # 3, David est arrivé à New York à la recherche de l’aide de leur célèbre communauté de héros costumés et trouve un Spider-Man opprimé aux côtés d’un Daredevil un peu plus déchiqueteur au milieu d’une ville dans le chaos. Espérant peut-être trouver la clé pour guérir la mystérieuse «peste» des Terrigen Mists au sein du génome de David, les trois tentent d’enrôler les Quatre Fantastiques, pour ensuite être presque tués par les défenses du bâtiment Baxter. Alors que Daredevil part à la recherche de la femme invisible à l’aide de ses super-sens, Spidey et David, plus âgés, partagent un bref moment d’amitié, seulement pour être pris en embuscade par Kraven, qui tue brutalement Peter deux fois avec des griffes droguées et enlève David pour attirer le webslinger dans une bataille finale.

L’une des principales critiques auxquelles la série originale Earth X a été confrontée (ainsi que ses suites, Univers X et Paradise X) était la nature de l’histoire tentaculaire laissée peu de choses à retenir en termes de ton du monde. Ross et Krueger démontrent ici leur évolution en tant que conteurs, combinant les caractérisations immersives de leur ancienne série avec des éphémères d’un monde vécu subissant un cataclysme qui change le monde. Le Spider-Man découragé (maintenant à la fin de la quarantaine) a surtout la possibilité de respirer en tant que héros réticent qui pense que le monde l’a peut-être finalement dépassé et qu’il n’est peut-être pas à la hauteur.

On y voit également la visualisation merveilleusement silencieuse de Well-Bee de l’apocalypse en cours, en particulier dans sa représentation merveilleusement viscérale du Kraven dérangé et muté. Le chasseur qu’il apparaît n’a pas été inactif dans ce chaos et a abattu de nombreux poids lourds de Marvel avant ce défi à son ennemi juré, y compris les goûts de Sauron et Fin Fang Foom. Le monde de Earth X peut être largement apprécié comme une tournure plus sombre des années fantaisistes de Jack Kirby chez Marvel, et Well-Bee rend à Kirby un bel hommage dans son travail au crayon immersivement détaillé.

Merveilles X # 3 est en vente maintenant.

Plus: Les bandes dessinées X-Men n’ont jamais utilisé leurs costumes LES PLUS COOLS