Spider-Woman rejoint le MCU dans un nouveau fan art

Un nouveau fan art imagine à quoi Spider-Woman pourrait ressembler si elle rejoignait le MCU. Spider-Woman est un personnage qui remonte à la fin des années 70 lorsqu’elle est apparue dans Marvel Spotlight # 32 en 1977. Après la réaction des fans de sa première apparition, Marvel a décidé de donner à Spider-Woman sa propre série de bandes dessinées à partir de l’année suivante. Plusieurs femmes ont pris le nom de Spider-Woman au fil des ans, mais la première et la version la plus populaire du personnage s’appelait Jessica Drew.

Une fois que Tom Holland a rejoint le MCU en tant que Spider-Man, il y avait des théories sur la façon dont Jessica Drew pourrait être introduite dans la franchise. Une théorie populaire était que le personnage apparaîtrait dans Spider-Man: loin de chez soi, avec Jessica Drew travaillant pour Nick Fury, mais cela n’a pas fini par se produire. Jessica Drew est en fait le seul personnage que Marvel et Sony peuvent utiliser; Cependant, Marvel est limité en ce sens qu’ils ne peuvent pas l’appeler Spider-Woman, ni même lui donner des pouvoirs d’araignée. Cela étant dit, Sony présente Spider-Woman dans leur spin-off entièrement féminine Spider-Man: Into the Spider-Verse, de sorte que les fans pourront bientôt voir sa version animée sur grand écran. Quant à son apparence en action réelle, voici à quoi elle pourrait ressembler sous forme d’action en direct.

L’artiste Adam Sean a récemment partagé sa version de ce à quoi Spider-Woman pourrait ressembler dans le MCU. L’artiste reste fidèle au costume de bande dessinée du personnage, tout en basant son design sur la guêpe et le faucon du MCU. L’artiste a également dessiné le personnage avec un masque complet plutôt que le masque pour les yeux habituel.

Bien que Spider-Woman n’ait pas encore été introduite dans le MCU, il y a eu d’autres “Spider-People” taquinés dans le MCU. Cindy Moon, jouée par Tiffany Espensen, a fait de brèves apparitions dans Spider-Man: Homecoming et Avengers Infinity War, mais rien n’indique jusqu’à présent que Marvel la transformera en super-héros Silk. Cependant, Sony développe un film solo Silk, il est donc possible qu’ils puissent garder Espensen dans le rôle ou la refondre. Miles Morales a également été taquiné dans Spider-Man: Homecoming lorsque le personnage de Donald Glover, Aaron Davis, parle de son neveu. Avec le succès de Spider-Man: Into the Spider-Verse, cela ne semble être qu’une question de temps avant que Miles en action ne se rende également au grand écran.

Les fans attendaient de voir une Spider-Woman en direct, mais il est peu probable qu’elle apparaisse réellement dans le MCU. La rumeur dit que Marvel travaille à retirer Spider-Man du MCU pour redonner le contrôle à Sony, maintenant que leur univers méchant Spider-Man prend son envol. Cependant, leur univers méchant semble faire partie du MCU basé sur la première bande-annonce de Morbius, alors qui sait? Peut-être que Sony et Marvel parviendront à un autre accord afin que Spider-Woman puisse se battre aux côtés des autres héros du MCU.

