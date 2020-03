Spike Email App: comment cela change la façon dont j’utilise le courrier électronique

Les applications de messagerie électronique sont apparues et disparues au fil des ans. C’est difficile de construire quelque chose. Entreprise après entreprise, le courrier électronique a été amélioré. Au lendemain d’applications mourantes comme Sparrow et Newton, nous avons vu des services comme Slack et Microsoft Teams surgir pour aider les entreprises à gérer les communications internes.

En plus de cela, iMessage est un endroit omniprésent parmi les groupes d’amis et de collègues. J’ai essayé presque toutes les applications de messagerie pour iOS et macOS au fil des ans. Je me suis toujours retrouvé sur l’application Mail d’Apple. Cependant, iOS 13 a apporté une foule de nouveaux bogues à l’application. Même si les mises à niveau ponctuelles ont corrigé des bugs, j’ai toujours trouvé que l’application Mail d’Apple était un problème. Au cours des six dernières semaines, j’ai utilisé l’application de messagerie Spike. Nous l’avons déjà couvert à plusieurs reprises dans le passé, mais je ne l’avais jamais fait avant tout récemment.

Ce qui rend Spike différent

Si vous combiniez e-mail et iMessage en un seul service, cela ressemblerait à Spike. Spike supprime la formalité du courrier électronique (en-têtes, signatures, etc.) et le fait ressembler à iMessage. Le problème avec notre situation actuelle en 2020 est que tout le monde essaie de réinventer l’e-mail d’une part, mais qu’un autre sous-ensemble d’applications essaie de contourner l’e-mail en créant de nouveaux silos de communication. Le problème que cela crée est qu’ils ne sont tous qu’une autre application / service. Ce dont nous n’avons pas besoin en 2020, c’est d’une autre boîte de réception à vérifier. Si vous lisez ceci, vous connaissez le sentiment. Vous entrez dans une réunion, mettez votre téléphone en mode silencieux, sortez-en une heure plus tard et vous avez quarante e-mails, vingt iMessages et dix messages directs lâches. Vous passerez les deux prochaines heures à parcourir chacune de ces boîtes de réception.

Avec Spike, tous vos messages (en supposant que votre organisation utilise uniquement le courrier électronique), sont en un seul endroit, vous pouvez les traiter rapidement avec le format conversationnel de Spike (ce qui signifie qu’il ressemble à iMessage ou WhatsApp) où vous pouvez répondre aux courriels aussi vite que vous le faites. iMessages. Vous pouvez répéter les éléments si vous n’avez pas le temps ou le cerveau nécessaire pour les travailler maintenant. Bien sûr, Spike a toutes les cloches et les sifflets d’un client de messagerie comme la planification d’un élément à envoyer plus tard. Pourtant, il dispose également d’une barre d’outils robuste avec l’écran de composition qui comprend des GIF, un formatage rapide, des emoji et des pièces jointes (y compris des services cloud comme Dropbox et Google Drive).

Spike est une application de messagerie électronique qui souhaite repenser à quoi ressemblerait l’e-mail s’il était inventé en 2020. S’il l’était, il ressemblerait à Spike. Je le sais car toutes les applications de messagerie créées récemment ne ressemblent en rien à la messagerie électronique. Il est clair que nous avons voulu dépasser le format, mais nous ne pouvons pas, car le courrier électronique est universel et ouvert. L’email est comme un numéro de téléphone. Tout le monde en a un, c’est donc un identifiant numérique sur lequel vous pouvez compter. Au lieu d’essayer de créer un autre service, Spike a déclaré: “Et si nous prenions ce que tout le monde aime à propos de Slack, iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, et transformions un client de messagerie en cela.”

L’une des fonctionnalités préférées de Spike est la fonctionnalité des groupes. Il met fin à vos différents fils de discussion et vous permet de créer des discussions de groupe autour de projets. Au lieu d’un groupe de textos de groupe (probablement l’un d’entre eux a un Pixel, vous n’obtenez pas les avantages d’iMessage), vous transformez vos discussions de groupe autour de votre prochaine conférence en collaboration de groupe dans Spike.

Ce qu’Apple aurait dû faire avec Mail.app

Quand je regarde l’application de messagerie Spike, je pense qu’Apple aurait dû faire quelque chose de similaire à l’application Mail. D’OS X Tiger à maintenant, il n’a pas changé sa structure globale. Quelques fonctionnalités ont été ajoutées au fil des ans, mais Apple n’a pas pris le temps de dire: que se passerait-il si nous prenions ce que nos utilisateurs aiment d’iMessage et le transmettions par e-mail.

Récapitulation de l’application de messagerie Spike

Je suis à seulement six semaines de mon parcours de messagerie Spike, mais je suis excité à ce sujet. Je l’ai montré à quelques collègues et ils sont tous ravis. Ils regardent la simplicité de l’interface et à quoi elle ressemble à iMessage. Il est gratuit à utiliser pour les comptes personnels. Les comptes professionnels sont de 5,99 $ par mois et par utilisateur. Spike est disponible sur mobile, sur ordinateur et sur le Web. Un domaine qui leur manque pour l’instant est une application Apple Watch, alors gardez cela à l’esprit pour vos cas d’utilisation. Spike est très différent, il peut donc ne pas fonctionner pour vos flux de travail, mais si vous êtes débordé de boîtes de réception à suivre, vérifiez-le. J’utilise une version bêta de l’application, et il y a quelques fonctionnalités intéressantes dans le pipeline.

