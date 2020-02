Spoiler ultime pour les films? Qui utilise ou n’utilise pas un iPhone.

Les personnages qui utilisent ou n’utilisent pas les iPhones pourraient s’avérer être le spoiler ultime pour les films à suspense et mystères, grâce à une révélation du réalisateur de Knives Out, Rian Johnson.

Dans une pièce directement à la caméra pour Vanity Fair (vidéo ci-dessous), Johnson hésite à savoir s’il doit ou non révéler les informations…

Comme l’a noté ScreenRant, si un personnage est vu en utilisant un iPhone, il ne se révélera pas être un méchant.

La vidéo Vanity Fair de Johnson contient de nombreuses informations sur la façon dont Knives Out a pris vie, mais le plus intéressant est peut-être son révélation sur iPhone. Johnson lui-même hésite à donner cet indice car il a des implications de grande envergure pour une multitude de films, y compris ses futurs mystères. Cependant, il a rapidement cédé, disant: “Apple, ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films mais, et c’est très crucial si vous regardez un film mystère, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone sur la caméra.”

Johnson a clairement beaucoup de plaisir à divulguer ce «spoiler» alors qu’il termine le segment en plaisantant que «chaque cinéaste qui a un méchant dans son film qui est censé être un secret veut me tuer en ce moment» […]

Il est fascinant de voir que les efforts de marque d’Apple vont jusqu’à interdire complètement les méchants utilisant leurs produits, car par nature, ils obligent tous les méchants à être identifiés comme Android ou Google.

Ce n’est pas la première fois que Johnson partage un secret lié à Apple. En 2018, il a expliqué les mesures qu’il avait prises pour protéger le secret du scénario qu’il avait écrit pour Star Wars: The Last Jedi.

J’ai tapé l’épisode VIII sur un MacBook Air. Pour des raisons de sécurité, il était «limité» – jamais connecté à Internet. Je l’ai transporté et l’ai utilisé pour rien, sauf pour écrire le script. Je l’ai gardé dans un coffre-fort aux studios Pinewood. Je pense que mon producteur était constamment horrifié de le laisser dans un café.

L’an dernier, Johnson a également créé un court métrage en utilisant uniquement l’iPhone 11 Pro, portable, avec des objectifs intégrés. Cela contraste avec les nombreux films qui prétendent être «tournés sur iPhone» mais qui utilisent en fait des objectifs cinématographiques et des stabilisateurs, l’iPhone lui-même n’étant utilisé que comme périphérique de capture.

Vous pouvez regarder ci-dessous la vidéo Vanity Fair de Johnson révélant le spoiler ultime.

