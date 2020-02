Spotify Australia vient de lancer une série de podcasts locaux originaux et exclusifs

Alors que Spotify domine actuellement le monde sur le front du streaming musical, la société suédoise a clairement indiqué qu’elle voulait dépasser Apple et conquérir le domaine des podcasts également, et son dernier mouvement monétaire est arrivé sous la forme de nouveaux podcasts Spotify Original et Exclusive pour Australie.

À la même époque l’année dernière, le géant du streaming a perdu 200 millions de dollars pour aider à assurer son avenir en podcasting, acquérant Gimlet Media et affirmant qu’il aimerait devenir “ à la fois le premier producteur de podcasts et la principale plate-forme pour les créateurs de podcasts ”.

Le podcasting est bel et bien à la hausse dans le bas, le nombre d’auditeurs de podcasts hebdomadaires dans le pays ayant augmenté de 50% au cours des trois dernières années, ce qui porte à 5,7 millions d’auditeurs actifs (soit 22% de la population australienne).

Lancement australien

Deux des podcasts exclusifs qui viennent d’arriver pour les auditeurs australiens incluent la saison 2 d’Extremes by Vice, ainsi que Generation Betoota de l’équipe derrière le site d’informations satiriques, The Betoota Advocate.

La deuxième saison de Vice’s Extremes continuera d’explorer les histoires incroyables d’individus qui ont survécu à des chances insensées, tandis que Generation Betoota appliquera la saveur particulière de la satire pour laquelle l’avocat est connu dans un podcast hebdomadaire d’actualités pour les jeunes, «mettant en vedette des histoires que les jeunes aiment à propos de la langue dans laquelle ils parlent couramment ».

Sound Up est un programme que Spotify a lancé pour la première fois en 2018, qui visait à faire entendre la voix des Australiens des Premières Nations en offrant aux candidats la possibilité de recevoir des conseils de podcasting, de l’équipement et une subvention qui permettrait à leur idée d’atteindre le marché.

La société de streaming a annoncé que Sound Up reviendrait à nouveau en 2020 pour l’Australie et que l’un des bénéficiaires de la subvention du programme de 2018, Rowdie Walden, lancerait son podcast en tant qu’original Spotify en mai de cette année.

Le projet de Walden, Search Engine Sex, aborde certaines des questions liées au sexe qui sont le plus souvent recherchées en ligne, en fournissant des conseils, des réponses et des informations pratiques aux situations potentiellement délicates.