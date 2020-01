Spotify échange comme bouton pour les pochettes d’album dans le mini-lecteur car il déteste les fonctionnalités (mise à jour: une nouvelle interface utilisateur le corrige)

Spotify adore jouer avec son application, et dans le dernier test côté serveur, il a remplacé le bouton similaire du mini-lecteur par la pochette d’album de la chanson. Il a l’air beau, mais le problème est qu’il sacrifie la fonction pour la forme.

Cela peut sembler être un changement mineur avec des conséquences minimes, mais cela gêne certaines fonctionnalités essentielles. Spotify est le meilleur pour savoir ce que vous voulez écouter ensuite, et il le fait en analysant la musique que vous aimez. C’est pourquoi le bouton J’aime est essentiel: si l’utilisateur n’a pas de chansons de cœur, Spotify a plus de mal à prédire ce qu’il veut.

Bien sûr, vous pouvez toujours aimer une chanson en faisant apparaître le lecteur multimédia complet et en le poussant à partir de là, et ce n’est en aucun cas la fin du monde. Mais ajouter une étape supplémentaire à quelque chose d’aussi crucial pour ce qui rend Spotify si bon est discutable, et cela aggrave le flux de travail Spotify.

La gauche: Nouvelle interface graphique de l’album, Droite: Ancienne interface utilisateur du bouton cœur

Il n’est pas certain que Spotify déploiera largement ce changement, bien qu’il en soit ainsi dans l’homologue iOS depuis quelques mois. Avec un peu de chance, la société peut trouver un juste milieu entre les deux interfaces.

Soutient également VincentJoshuaET pour un bon goût de la musique.

La nouvelle interface utilisateur le corrige

Spotify teste maintenant une variante différente du mini-lecteur qui devrait satisfaire tout le monde. La pochette de l’album reste à gauche, mais le bouton similaire réapparaît à côté du bouton pause / lecture à droite. Bien sûr, nous ne savons pas sur quelle interface le service de streaming de musique s’installera, mais nous aimons cette meilleure version des deux mondes ici. Merci, Kamran Mackey et liro!