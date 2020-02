Spotify essaie d’insérer les textes en temps réel

Spotify pourrait ajouter i encore textes en temps réel à son application. Des dizaines d’utilisateurs de gazouillement partout dans le monde ont rapporté que les paroles apparaissent pendant l’écoute de Spotify. Un utilisateur avec la version bêta 8.5.46.848 a confirmé la fonctionnalité à Android Police. Mais cela semble être activé côté serveur, car tous les utilisateurs avec cette version bêta ne peuvent pas voir les paroles.

Spotify est un peu en retard pour la fête. En juin, Instagram permis d’ajouter des textes aux histoires et, en septembre, pomme ajouté des paroles en temps réel à la musique.

Spotify: les textes proviennent de l’énorme conteneur Musixmatch

Mais ce n’est pas le premier karaoké de Spotify. Les textes qui apparaissent aujourd’hui sont fournis par musiXmatch, la même entreprise avec laquelle Spotify a travaillé pour livrer les textes dans le passé. en 2016 les entreprises ont conclu leur collaboration.

“Ce fut une excellente collaboration et il y a un respect mutuel entre les deux sociétés car nos stratégies commerciales nous poussent chacune dans des directions différentes”, a déclaré un porte-parole de Spotify. Ce qui a changé n’est pas clair, mais nous espérons que ce partenariat durera plus longtemps.

En outre, le même porte-parole nous a tenus de préciser des informations complémentaires: “Avec notre application, nous effectuons régulièrement une série de tests dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur. Nous le rendons plus large et d’autres tests ne servent que d’apprentissage important. Nous n’avons aucune autre nouvelle à partager pour le moment. »