Spotify est repensé dans iOS pour faciliter la navigation

Spotify a fait une série de changements majeurs dans son application mobile avec laquelle il espère faciliter la reproduction et l’accès immédiat aux fonctions les plus utilisées. À partir d’iOS, l’application implémentera un nouveau bouton de lecture auquel s’ajoute l’icône verte de l’ordre aléatoire et qui intègre les deux fonctions au même endroit.

A également été ajouté une nouvelle rangée d’actions au centre de l’écran où ils sont “comme”, “jouer” et “télécharger”, de sorte qu’avec une seule touche, nous pouvons ajouter aux favoris ou télécharger sur mobile. Concernant ce dernier, Spotify a un nouvelle icône pour écouter de la musique hors ligne Wi-Fi Cette barre s’adaptera à la taille de l’appareil.

Enfin, la façon dont les listes sont affichées a été modifiée. Maintenant, l’application montrer la pochette de la chanson dans toutes les vues, à l’exception de l’option Album “qui conservera sa propre couverture. Selon Spotify, cette faciliter la navigation et la recherche de chansons et podcasts. Le contenu marqué comme favori aura un cœur à côté du nom de la piste.

La nouvelle interface Spotify commencera son déploiement sur les appareils iOS à partir d’aujourd’hui. Les modifications affectent les utilisateurs de la version gratuite et avec abonnement premium, bien que seuls ces derniers puissent accéder à la ligne d’actions.

La mise à jour semble être mise en œuvre progressivement par régions, donc si vous avez un mobile avec iOS et que vous ne le voyez toujours pas actif, vous devez être patient. Dans le cas de Android, la société a révélé que la refonte Il sera également disponible même si vous n’avez pas proposé de date Estimé pour le lancement.

La nouvelle interface utilisateur représente le changement le plus évident d’une application qui ne semble pas être mise à jour suivi en termes de conception. Bien que les ajustements soient mineurs, le nouveau dans la ligne d’action est indiqué comme la meilleure fonctionnalité, car il réduit les étapes nécessaires pour télécharger et ajouter aux favoris.

👇 Plus en hypertexte