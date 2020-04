Spotify et Warner signent un nouvel accord de licence musical mondial

“Spotify et Warner Music Group sont ravis d’annoncer un partenariat de licence mondial renouvelé”, ont déclaré les sociétés dans un communiqué conjoint (via Music Business Worldwide). “Cet accord étendu couvre les pays où Spotify est disponible aujourd’hui, ainsi que des marchés supplémentaires.” Ces «marchés supplémentaires» couvrent probablement des endroits où l’entreprise prévoit de se développer à l’avenir. Spotify s’apprête à se lancer prochainement en Corée du Sud, par exemple.

Spotify: les relations avec Warner ont été tendues, puis résolues

Selon un rapport du Financial Times of février, l’un des problèmes importants dans les négociations qui ont duré près d’un an étaient i podcasts. À l’époque, les accords existants de la plate-forme suédoise avec des sociétés comme Warner impliquaient que le géant du streaming devait en payer un pourcentage minimum de vos gains d’abonnés aux étiquettes de musique, quelle que soit la quantité d’écoute que les utilisateurs écoutent. Music Business Worldwide suggère que Spotify et Warner ont peut-être trouvé un terrain d’entente.

L’accord met fin à une période de relations tendues entre les deux sociétés. Plus tôt cette année, la plateforme de streaming musical a signé un accord de licence en Inde avec la division éditoriale de Warner, Warner Chappell. À un moment donné avant l’accord, Warner avait déposé une plainte contre Spotify quelques jours avant son lancement en Inde. Les deux ont finalement résolu leurs différends et avec cet accord, des groupes comme Coldplay et Linkin Park seront disponibles en streaming en Inde.