Spotify étend l’utilisation des histoires dans votre application

Il y a plusieurs mois, Spotify a décidé de monter dans le train de histoires. Comme Instagram ou YouTube, le service de musique en streaming a commencé à tester cette fonctionnalité en se concentrant sur les artistes. Aujourd’hui, l’entreprise a franchi une nouvelle étape et le rendra disponible à certains utilisateurs pour partager leurs listes de lecture.

Selon TechCrunch, cette fonctionnalité est uniquement disponible pour youtuber Summer Mckeen, qui ajoute près de 4,5 millions de followers entre YouTube, Instagram et Spotify. Les histoires fonctionnent de manière similaire à ce que nous voyons dans d’autres applications et ne peut être vu que dans l’application pour iOS et Android.

Mckeen est la première personne à avoir cette fonction, bien que Spotify devrait l’étendre à d’autres influenceurs afin de gagner des followers sur sa plateforme. Il s’agit plus d’un outil pour découvrir la musique que pour promouvoir un album ou un artiste spécifique, il ne sera donc disponible que pour ce type d’utilisateurs.

À première vue, les histoires de Spotify Ils ne diffèrent pas beaucoup de ce que nous avons vu sur Instagram ou Snapchat, bien qu’ils nécessitent davantage d’étapes pour y accéder. Alors que sur Facebook ou IG, ils sont visibles depuis le profil de l’utilisateur, dans Spotify, ils apparaissent comme une petite vidéo animée dans les listes de lecture.

Dans les histoires il est possible d’ajouter des vidéos, de la musique avec des liens directs vers la chanson ou un disque, ainsi qu’un lien permanent vers la liste de lecture en haut. On ne sait pas si Spotify ajoutera plus d’options ou si publiera cette fonctionnalité pour les autres utilisateurs, puisque la société a seulement confirmé qu’il s’agissait d’un test.

Cette option n’est disponible que pour les influenceurs, car les artistes ont leur propre version des histoires qu’ils utilisent pour promouvoir leur nouveau matériel.

