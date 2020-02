Spotify facilite la recherche de nouveaux podcasts

Spotify a déplacé plusieurs éléments d’interface pour charger à l’avance des informations utiles en haut de l’écran. Cela est plus évident avec le nouveau positionnement des descriptions. Ils sont maintenant situés sous le bouton “Suivre” dans le nouveau design, ce qui signifie que vous n’avez pas à faire défiler pour savoir de quoi parle une émission. Sous la description, Spotify a des tags de genre imbriqués sur lesquels vous pouvez appuyer pour trouver des podcasts similaires.

Spotify, les podcasts grandissent avec les bandes-annonces

Cependant, le changement le plus important est que la nouvelle interface placera les épisodes de “bande-annonce” en haut de la liste des épisodes. Si vous écoutez fréquemment des podcasts, vous avez probablement écouté les épisodes de la bande-annonce sans le savoir nécessairement. Je suis courts clips d’une à deux minutes Conçu pour vous donner une idée de ce qu’est une émission sans écouter un épisode complet. ancre, l’une des sociétés acquises par Spotify l’année dernière, a récemment ajouté une fonctionnalité à son application pour vous faciliter la création d’épisodes de bandes-annonces pour les podcasteurs de bricolage, il n’est donc pas surprenant de voir Spotify mettre davantage l’accent sur eux.

Au cours de la dernière année et demie, Spotify a apporté de grands et petits changements à la section podcast de son application. Par exemple, l’entreprise s’est récemment assurée que vous pouvez ajouter etpodcasts pods aux playlists et créez une liste de lecture quotidienne avec de nouvelles recommandations. La refonte d’aujourd’hui n’est probablement que le début des changements et des améliorations que l’entreprise a prévus pour 2020.