Spotify met à jour les pages des émissions de podcasts avec des bandes-annonces et un design inspiré d’Apple

Spotify a déployé aujourd’hui une mise à jour de ses pages de spectacles de podcasts qui incluent un nouveau design inspiré d’Apple avec des bandes-annonces et des descriptions vers le haut et les nouvelles catégories d’émissions.

Spotify a annoncé aujourd’hui les changements dans un article de blog qui rendent ses pages de podcasts plus proches de l’interface utilisateur de l’application Apple Podcasts.

Les trois nouvelles fonctionnalités des pages d’émission de podcasts Spotify sont un nouveau design, de nouvelles catégories et des bandes-annonces en haut (lorsqu’elles sont disponibles).

La description de l’émission étant maintenant en haut avec de nouvelles catégories suivies d’une bande-annonce, voici comment Apple Podcasts est conçu. En décembre, Spotify a également copié la fonction «Les amis écoutent» d’Apple Music.

Un design de page de podcast actualisé

Notre page Podcast Show peut sembler un peu différente, mais elle a toujours toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez. Le nouveau look déplace les descriptions vers le haut, vous n’avez donc plus besoin de glisser sur une émission pour en savoir plus. Cela permet d’obtenir plus d’informations sur chaque podcast et épisode en un seul coup d’œil.

Toutes les nouvelles catégories de spectacles

Vous recherchez un genre ou un type de spectacle spécifique? Désormais, des catégories descriptives d’émissions seront affichées sous la description de l’émission – tout, des «histoires personnelles» aux «vrais crimes», «voyages», «relations», et plus encore. Appuyez simplement sur celle qui vous intéresse le plus pour voir plus d’émissions dans cette catégorie.

Bandes-annonces en vedette

Si vous n’êtes pas du genre à vous engager trop facilement, cette prochaine fonctionnalité est parfaite pour vous. Maintenant, si une émission a un «épisode» de bande-annonce à diffuser, il sera mis en évidence en haut de la liste des épisodes, vous donnant la possibilité d’écouter un extrait de l’émission avant de plonger tête première. Apprenez à connaître le podcast avant de vous engager pleinement et peut-être même tomber amoureux de celui auquel vous ne vous attendiez pas.

