Spotify personnalise la page d’accueil pour tous les utilisateurs mobiles

Spotify

vous voulez que la page d’accueil soit remplie de contenu familier pour chaque

utilisateur sur mobile et tablettes.

Spotify a annoncé lundi 9 mars une légère modification de son

application mobile, mais qui espère faciliter les choses pour ses utilisateurs.

Le changement consiste à faire une page d’accueil

personnalisé pour chaque utilisateur, alors maintenant ils auront de la musique ou des podcasts qui

écouté, et vous verrez également des suggestions basées sur votre historique de

reproduction.

La nouvelle version avec la page d’accueil renouvelée est

atteindre tous les utilisateurs de Spotify sur un appareil mobile, que ce soit une tablette ou

téléphone, à partir de lundi. “Ils disent qu’il n’y a pas d’endroit comme à la maison et non

nous pourrions être plus d’accord », explique Spotify dans l’annonce. “Nous mettons à jour

notre écran d’accueil pour en faire votre destination pour l’accès que vous aimez, et

découvrir quelque chose de nouveau ».

Spotify placera le contenu que l’utilisateur écoute, soit

musique ou podcasts. La nouvelle page d’accueil changera également

la journée progresse, dit l’entreprise, donc elle mettra de la musique et des salutations différentes

comme “bonjour” ou “bon après-midi”.

Le changement dans Spotify vient simplifier et améliorer la

l’expérience de ses plus de 271 millions d’utilisateurs, dont 124 millions sont

les abonnés, c’est-à-dire qu’ils paient l’un des modèles de paiement mensuel. Le

Le service européen s’est imposé comme le service de musique Internet le plus populaire

utilisé dans le monde entier, dépassant les 60 millions d’abonnés Apple

La musique, le deuxième service le plus utilisé.

