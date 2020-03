Spotify travaille sur l’activation vocale pour ses applications

la assistants vocaux qui sont sur le marché, comme assistant ou Siri, sont très utiles. Leur utilité peut être trouvée immédiatement: lorsque nous ne voulons pas interagir directement avec une application ou lorsque nous ne voulons pas le faire de manière traditionnelle. À l’avenir, vous pourrez peut-être convoquer Spotify sur votre téléphone avec un commande vocale simple. Selon le chercheur de l’application Jane Manchun Wong, la société travaille sur une fonction d’activation vocale pour son application. Sur la base de ce que Wong a découvert, l’application aura la capacité de réagir à la commande vocale “Hey Spotify”. Cependant, la fonctionnalité, que vous pouvez activer avec des autorisations de microphone, cela ne fonctionnera que si l’application est déjà ouverte.

La nouvelle fonctionnalité de Spotify peut être intéressante, mais pas autant que nous le souhaiterions

Cela le rend probablement beaucoup moins utile que nous le souhaiterions tous, car vous pouvez toujours donner à l’application une position plus importante sur votre écran d’accueil. Pour le moment, il n’y a pas eu beaucoup de détails. On ne sait pas si Spotify veut créer son assistant vocal à utiliser dans son application ou s’il interagit avec des assistants vocaux pour une intégration encore plus complète.

Nous pouvons cependant affirmer fermement que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de ce nouveau commandement. Spotify testerait un appareil appelé “Car Thing”. Cela permettrait aux utilisateurs lorsqu’ils sont dans la voiture de vérifier leur musique. Cette fonction est également accessible en disant “Hey Spotify”. Spotify n’a jamais clairement indiqué s’il souhaitait ou non commercialiser cette fonctionnalité. Pour le moment, il n’est pas disponible et nous devons attendre à nouveau pour comprendre ce qui va se passer.