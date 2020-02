Spotify, une nouvelle interface utilisateur sur les smartphones Android et iOS

Spotify est certainement l’un des les services de musique en streaming les plus populaires au monde, mais pas le seul. Pour suivre la concurrence (pensez simplement à des services tout aussi populaires tels qu’Apple Music, YouTube Music et Amazon Music Unlimited) et offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de tous les temps, Spotify soumet son application à mises à jour continues, introduisant de plus en plus de nouvelles fonctionnalités.

Récemment, Spotify a introduit une fonctionnalité demandée depuis longtemps: i paroles des chansons. Le texte est synchronisé avec la chanson et est affiché sous les boutons de contrôle Spotify (ceux qui vous permettent de suspendre ou de démarrer la lecture de musique et de changer de chanson), et est disponible pour toutes les chansons qui sont marquées avec l’étiquette LYRICS.

Spotify, une nouvelle interface utilisateur arrive

Une dernière mise à jour de Spotify pour iOS, cependant, a introduit un nouvelle interface utilisateur, plus propre et plus simple et immédiat à utiliser. Tout d’abord, un nouveau bouton pour jouer au hasard une liste de lecture, pour commencer à diffuser de la musique en un seul clic.

En outre, toutes les actions principales, y compris J’aime, écouter et décharge, ont été regroupés en un nouvelle barre d’outils de Spotify, affiché dans la partie centrale de l’écran. C’était aussi repensé l’icône de téléchargement de chansons très similaires à celle utilisée pour les podcasts.

Enfin, Spotify maintenant montre également la couverture des chansons dans toutes les pages, sauf celle dédiée aux albums. Pour les chansons que vous aimez, Spotify affichera une icône en forme de cœur à côté du nom de la piste. La mise à jour est déjà disponible pour les utilisateurs iOS, mais Spotify a déclaré à 9to5Google que la nouvelle interface utilisateur arrivera également bientôt sur Android.