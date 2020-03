Spotify, une nouvelle mise à jour de contenu pour l’application Android et iOS arrive

dernièrement Spotify a fait quelques mises à jour de ses applications mobiles et, il y a quelques jours, la société a annoncé une nouvelle mise à jour cela fera plaisir à de nombreux utilisateurs. Avec la nouvelle version de l’application, vous pouvez enfin mettre à jour votre image de profil sur Spotify. L’option sera disponible pour les deux utilisateurs androïde que pour ceux iOS et vous pouvez déjà télécharger la nouvelle version de l’application.

Cette fonctionnalité tant attendue n’a jamais été présente dans l’application mobile Spotify. Maintenant, l’application est enfin mise à jour vous permettant de personnaliser votre profil. Cela inclut la possibilité de modifier le nom d’affichage et, surtout, l’image de profil que de nombreux utilisateurs souhaitent modifier.

Spotify, la nouvelle mise à jour ouvre la porte à la personnalisation

Détaillée dans un court article de blog, Spotify indique que cette fonctionnalité est désormais disponible sur Android et iOS. Pour modifier votre photo de profil sur les applications Android ou iOS de Spotify, accédez à l’onglet Accueil, appuyez sur l’icône Paramètres en haut de l’écran, puis appuyez sur “Afficher le profil” en haut de la page. À partir de là, vous pourrez voir vos listes de lecture publiques, vos abonnés et bien plus, ainsi qu’un nouveau lien “Modifier le profil”.

La nouvelle page comprend la possibilité de modifier à la fois la photo de profil et le nom d’affichage. Les deux changements seront reflétés dans les listes de lecture et les recherches. La mise à jour intervient peu de temps après l’annonce par la société d’un nouveau design pour la maison de sa plateforme. Ces modifications seront visibles sur tous les appareils et la mise à jour a déjà été publiée, vous devriez donc déjà pouvoir la télécharger.