Spotify vous permet enfin de changer votre photo de profil depuis vos applications

Spotify Il a quelques semaines assez ému avec l’annonce de plusieurs nouvelles pour ses applications natives, cependant, celle présentée aujourd’hui est celle que les utilisateurs attendent depuis de nombreuses années. Finalement vous permet de modifier l’image de profil à partir d’applications pour iOS, Android et bureau. Auparavant, vous devriez aller sur leur site Web pour effectuer la modification, mais c’est derrière.

Le téléchargement d’images protégées par le droit d’auteur est strictement interdit

Bien sûr, la plate-forme indique clairement que le téléchargement d’images protégées par le droit d’auteur est strictement interdit. Il est préférable de se limiter à des photos personnelles pour éviter tout problème. Pour modifier la photo sur les appareils mobiles, il vous suffit de vous placer dans l’onglet «Accueil», appuyez sur l’icône «Préférences» (l’engrenage) puis sur «Afficher le profil»; À l’intérieur, vous trouverez l’option “Modifier le profil” et “Modifier la photo”.

Dans l’application de bureau, le processus est encore plus simple: il suffit de cliquer sur votre nom d’utilisateur, situé en haut à droite, puis de survoler votre photo de profil et l’option “Modifier” apparaîtra. Il est important de mentionner que, dans les applications iOS et Android, le téléchargement d’images sera limité aux formats JPEG et PNG jusqu’à 10 Mo. Le bureau, quant à lui, n’accepte que JPEG jusqu’à 4 Mo.

Si vous êtes l’une des personnes que vous préférez ne pas avoir d’images sur votre profil, Spotify cela ne vous mettra pas dans des obstacles pour l’éliminer. Cependant, si votre abonnement est lié à un compte Facebook, vous devez dissocier les deux plateformes du bureau. En plus de la photo, le service Il permet également aux utilisateurs de modifier le nom affiché; Cela peut également être fait dans la section “Modifier le profil”.

Voulez-vous partager votre profil avec d’autres personnes? Allez dans ‘Accueil’> Préférences (icône d’engrenage)> Appuyez sur l’icône des trois points verticaux> Partager> Sélectionnez la façon dont vous souhaitez l’envoyer (copier le lien ou sélectionner les services).

