Spotify vs Tidal: quel service de streaming musical vous convient le mieux?

Choisir le meilleur service de streaming musical pour vos besoins peut être un peu délicat; alors que le streaming est encore relativement nouveau dans le grand schéma de l’écoute de la musique, il y a tellement de plateformes à choisir de nos jours, deux des plus grandes étant Spotify et Tidal.

Spotify est actuellement le service de streaming le plus populaire au monde, avec 113 millions d’abonnés en octobre de l’année dernière, et continue de croître; et cela malgré la concurrence croissante de la part d’Apple Music.

Cependant, Spotify n’est pas parfait en tant que service, et ses flux audio avec perte ont laissé les audiophiles en quête d’un peu plus de fidélité – c’est là que Tidal intervient.

En mettant l’accent sur la fourniture d’un son haute résolution à un niveau de qualité comparable à celui d’un CD, la plate-forme a été acquise en 2015 par la star du hip-hop Jay-Z, devenant ainsi le premier service musical majeur appartenant aux artistes eux-mêmes. À ce titre, Tidal prétend payer des redevances plus élevées que ses concurrents aux artistes et auteurs-compositeurs.

Ce n’est pas seulement une question d’éthique et de qualité audio; Spotify et Tidal offrent des expériences utilisateur, des structures de prix et des catalogues musicaux différents. Faire le meilleur choix pour vos besoins peut être pour le moins déroutant.

C’est pourquoi nous avons rassemblé ce guide pratique pour les deux services afin que vous puissiez les comparer en un seul endroit et, espérons-le, savoir si Spotify ou Tidal est le meilleur service de streaming pour vous.

Prix ​​et disponibilité

Spotify et Tidal proposent un certain nombre de niveaux d’abonnement différents, mais seul Spotify propose un plan gratuit (bien qu’il soit financé par la publicité et que vous ne puissiez pas écouter les pistes dans l’ordre que vous souhaitez).

Le forfait Spotify le moins cher est Spotify Premium, qui coûte 9,99 $ / 9,99 £ / 11,99 $ AU par mois, et vous donne un accès illimité à sa bibliothèque de 30 millions de pistes sur votre ordinateur portable, téléphone et tablette. Spotify Premium vous permet également de télécharger des pistes sur trois appareils à la fois pour une lecture hors ligne.

Des rabais sont disponibles pour les étudiants, et vous pouvez même obtenir Premium et accéder à Headspace de l’application Mindfulness sous un plan à prix réduit. Les étudiants bénéficient d’un accès Headspace dans le cadre de leur forfait Premium.

S’il y a quelques personnes dans votre foyer qui souhaitent utiliser Spotify, vous pouvez économiser de l’argent en vous inscrivant à un compte Spotify Premium for Family, qui permet à jusqu’à six personnes de se connecter à Spotify à la fois (si vous essayez de le faire avec un compte régulier, vous serez exclu du service dès qu’un autre utilisateur jouera une chanson). Ce niveau coûte 14,99 $ / 14,99 £ / 17,99 $ AU et exige que tous les membres vivent sous le même toit.

Tidal propose deux plans d’abonnement, le moins cher étant Tidal Premium, qui coûte 9,99 $ / 9,99 £ / 11,99 $ AU, et propose des flux à un débit de 320 kbps – la même qualité audio que Spotify.

Si c’est de l’audio haute résolution que vous recherchez, vous devrez débourser 19,99 $ / 19,99 £ / 23,99 $ AU par mois pour Tidal HiFi. Ainsi, Spotify propose des plans d’abonnement moins chers, mais il ne fournit pas un niveau de fidélité plus élevé pour les audiophiles comme le fait Tidal.

Interface utilisateur

L’une des raisons pour lesquelles Spotify est si populaire est due à son interface facile à utiliser. Lorsque vous ouvrez l’application, vous trouverez un certain nombre de listes de lecture personnalisées – vos «mixages quotidiens» – qui ont été organisées par Spotify en fonction de vos habitudes d’écoute, aux côtés de vos meilleurs artistes, meilleures listes de lecture et nouvelles versions.

C’est une chose à noter sur Spotify; il y a beaucoup de listes de lecture. Cela peut sembler intimidant, mais c’est une stratégie qui fonctionne car ses algorithmes adaptent finalement l’application à chaque utilisateur.

Tout est disposé dans des tuiles colorées qui apparaissent sur le fond sombre de Spotify. Le système de tuiles est juste assez petit pour faciliter la sélection de nouveaux albums et listes de lecture tout en intégrant une chronologie de contenu qui est finalement organisée en fonction de ce que vous avez écouté et de ce que vous voudrez peut-être aborder ensuite.

Sur l’application de bureau et le lecteur Web, il y a une barre latérale sur la gauche de l’écran qui vous permet de parcourir les nouvelles sorties musicales, les stations de radio, ainsi que votre bibliothèque, vos listes de lecture, les chansons récemment jouées et plus encore. Dans l’application mobile, ces sections sont un peu plus cachées pour économiser de l’espace, et il convient de noter que la disposition des plates-formes de bureau et mobiles est un peu différente.

La recherche est très intuitive et même si vous mal orthographiez le nom d’un artiste, Spotify trouvera généralement ce que vous recherchez.

Tidal utilise une interface similaire basée sur des tuiles sur un fond sombre, et vous trouverez des listes de lecture organisées, des albums recommandés et des graphiques sur votre écran d’accueil. En cliquant sur la barre latérale, vous accédez à votre zone “Ma musique”, où vous trouverez toutes vos pistes enregistrées, et la navigation est généralement très facile.

Vous ne pouvez pas rechercher par genre, contrairement à Spotify, ce qui est dommage pour une plate-forme destinée aux vrais amateurs de musique. La recherche n’est généralement pas très intelligente – mal orthographier un album ou le nom d’un artiste, même par un seul caractère ou un seul signe de ponctuation, et vous n’aurez aucun résultat. Un peu d’optimisation ici ne ferait pas de mal, mais tant que vous faites attention, vous n’aurez aucun problème avec cela.

Cela dit, Tidal propose une fonctionnalité intéressante que Spotify ne possède pas; la recherche audio est essentiellement comme avoir Shazam intégré directement dans l’application. Appuyez sur le bouton et il écoutera toutes les chansons qu’il pourra récupérer dans votre environnement, les identifiera et vous permettra de les enregistrer dans votre propre bibliothèque Tidal.

Compatibilité

Vous pouvez obtenir Spotify sur les appareils Android, iOS et Windows Phone. Si vous utilisez un ordinateur portable ou de bureau, Spotify prend également en charge OS X et Windows, et il existe également un lecteur Web flash.

La prise en charge de Tidal est essentiellement la même, vous pouvez donc l’obtenir sur des appareils qui exécutent iOS 11 et supérieur, Android 5 et supérieur, macOS et Windows. Les deux plates-formes de streaming sont également prises en charge par un certain nombre de gadgets plus à gauche, y compris les récepteurs AV, les téléviseurs et même les voitures.

Catalogue de musique et découverte

Spotify compte actuellement plus de 50 millions de chansons, tandis que Tidal prétend avoir 60 millions de pistes dans son catalogue.

Le fort afflux de pistes de Spotify l’a aidé à décoller à ses débuts, et avec 40 000 pistes signalées ajoutées en moyenne chaque jour – et il ne montre aucun signe de ralentissement.

Le géant du streaming met l’accent sur la promotion de nouveaux morceaux et d’artistes révolutionnaires, à travers des listes de lecture organisées comme New Music Friday agissant comme une rampe de lancement pour les artistes débutants à percer dans le grand temps.

Les listes de lecture organisées sont presque toujours la première chose que vous voyez lorsque vous chargez une version de l’application, le service créant apparemment des listes de lecture pour presque tous les sous-genres musicaux. Ceux-ci sont également constamment mis à jour, de sorte que vos favoris ne râpent jamais après une utilisation prolongée.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous trouverez également des listes de lecture personnalisées en fonction de vos habitudes d’écoute, ce qui est un moyen fantastique de découvrir de nouvelles musiques, ainsi que de revisiter certaines de vos pistes préférées.

Spotify a cependant quelques omissions flagrantes dans son catalogue de musique, principalement en raison des artistes qui ne veulent pas rendre leur musique disponible en streaming n’importe où ou des artistes qui n’aiment pas particulièrement les paiements de redevances de Spotify.

Vous ne trouverez pas d’artistes comme Joanna Newsom et Garth Brooks sur Spotify, et jusqu’à récemment, vous ne pouviez même pas écouter The Beatles – même si vous trouverez leur discographie complète sur la plateforme de streaming ces jours-ci (Dieu merci).

Certains des artistes absents de Spotify ont des liens étroits avec Jay-Z et favorisent donc sa plateforme, Tidal. Par exemple, l’album 2019 de Beyoncé Lemonade a fait ses débuts sur Tidal exclusivement.

Cela signifie que le catalogue de Tidal peut se sentir quelque peu biaisé envers les artistes hip-hop et rap, bien qu’il soit possible que cela soit dû à la conservation éditoriale de la plate-forme de ses morceaux.

Cela étant dit, Tidal fait un bon travail de conservation des listes de lecture de musique en fonction de vos habitudes d’écoute, et vous constaterez que quelques semaines d’utilisation donneront à ses algorithmes suffisamment d’informations pour vous servir des recommandations vraiment passionnantes.

En plus de ces recommandations personnalisées, Tidal affiche également les listes de lecture et les sorties les plus populaires sur son service, ainsi que des listes de lecture basées sur l’humeur, et la section Tidal Rising, qui vole le drapeau des nouveaux talents.

Les deux plateformes proposent également des podcasts, bien qu’il semble que Spotify prenne un peu plus au sérieux ce domaine, ayant dépensé plus de 200 millions de dollars pour acquérir deux sociétés de production de podcasts en 2019.

Qualité audio

Si vous vous abonnez à Spotify Premium, vous pouvez choisir entre trois niveaux de qualité sonore: normal, élevé et extrême. Lors de l’utilisation des applications mobiles et de bureau, Spotify utilise Ogg Vorbis. C’était un format semi-populaire il y a une décennie, et Spotify continue de l’utiliser car il est open source. Spotify n’a pas à payer de frais de licence pour cela.

Au réglage standard, la musique est diffusée à 96 kbps, ce qui est beaucoup mieux que le MP3 à 129 kbps. Passez au réglage de haute qualité et le débit bosse jusqu’à 160 kbps. Le réglage extrême utilise 320 kbps, ce qui est perceptuellement proche de sans perte. Spotify n’offre pas de streaming sans perte ou haute résolution, c’est pourquoi les audiophiles pourraient vouloir envisager un autre service.

Si vous êtes déterminé à obtenir la meilleure qualité audio possible, alors Tidal est votre meilleur choix. Pour cela, vous aurez besoin d’un abonnement Tidal HiFi, qui vous permet de diffuser des fichiers audio FLAC et ALAC 16 bits sans perte – bien qu’il existe également des milliers de fichiers TIDAL Masters qui diffusent en 24 bits.

Même si vous optez pour Tidal Premium, son catalogue est toujours disponible pour le streaming en 320kbps, la même qualité que le réglage le plus élevé de Spotify – et vous pouvez même trouver que les pistes de Tidal semblent un peu plus riches avec ce réglage.

Alors, pourquoi s’embêter avec le streaming sans perte? Eh bien, les codecs Hi-Res Audio sont capables de reproduire toute la gamme de sons à partir d’enregistrements qui ont été maîtrisés à partir de sources musicales de meilleure qualité qu’un CD, un son qui reproduit étroitement la qualité avec laquelle les musiciens et les ingénieurs travaillaient en studio. au moment de l’enregistrement.

L’augmentation de la profondeur de bits de HRA améliore la plage dynamique, vous offrant essentiellement une plus grande étendue de choses à entendre réellement de l’enregistrement, ce qui rend le son des pistes plus détaillé et plus clair.

C’est un peu comme la différence entre la télévision SD et HD; le premier fonctionne très bien, mais vous remarquerez une réelle différence de qualité si vous effectuez la mise à niveau vers une résolution audio plus élevée.

À emporter

Choisir entre Spotify et Tidal revient en grande partie à savoir si vous vous souciez de l’audio haute résolution; si vous le faites, vous ne le trouverez pas dans Spotify, et vous devez absolument opter pour Tidal.

Cela vaut également la peine d’envisager Tidal si vous êtes un fan dévoué d’artistes spécifiques comme Jay-Z, Beyoncé, Kanye West et d’autres – ces artistes sont susceptibles de publier de la musique exclusivement sur Tidal, au moins pour commencer, avec des versions qui se prolongent jusqu’à Spotify des mois plus tard.

Même avec ces quelques omissions, Spotify et Tidal sont à peu près au même niveau en termes de catalogue de musique et de découverte, et les niveaux d’abonnement les moins chers des deux plates-formes coûtent le même prix (bien que seul Spotify offre un service gratuit).

Spotify gagne en termes d’interface; bien que les deux plates-formes soient assez similaires à cet égard, la fonction de recherche de Spotify est bien meilleure que celle de Tidal, et il est juste un peu plus facile de naviguer en tant que plate-forme.