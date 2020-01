Sprint réparera votre écran Galaxy pour seulement 49 $, peu importe où vous l’avez acheté – .

L’une des rumeurs les plus étranges du Galaxy S20 que nous avons entendues jusqu’à présent est que les trois téléphones auront des écrans presque plats, et il semble que ce sera le cas. On ne sait pas pourquoi Samsung a décidé d’opter pour cette conception particulière à un moment où son principal concurrent fabrique des téléphones avec des courbures extrêmes – le Mate 30 Pro dispose d’un écran en cascade, tandis que le P40 Pro aurait quatre bords incurvés. Mais réduire la courbure de l’écran peut certainement aider à mieux protéger cet appareil contre les chutes.

Si vous possédez un appareil Galaxy avec un écran éclaté, cependant, vous avez de la chance, car Sprint facturera des frais fixes de 49 $ sans aucune question pour le remplacer. Vous pouvez même faire réparer votre écran si vous n’êtes pas un client.

Bien que les téléphones Galaxy les plus récents, y compris les produits phares Galaxy S10 et Note 10 ne soient pas pris en charge, Sprint explique sur son site que les anciens modèles, y compris les S7, S8, S8 +, S9, S9 + et Galaxy Note 8, sont tous éligibles pour un remplacement d’écran de 49 $.

Les dommages à l’écran sont l’un des problèmes les plus courants affectant les téléphones de nos jours, et le remplacement d’un écran cassé peut coûter cher, selon le modèle que vous utilisez. C’est pourquoi l’offre de Sprint mérite d’être étudiée si vous n’êtes pas tout à fait prêt à passer à un tout nouveau téléphone Galaxy dans un avenir proche.

Si votre téléphone n’est pas éligible pour la réparation bon marché, la page se lit, Sprint est prêt à vous donner 150 $ pour un tout nouvel appareil. Et c’est là que réside la magie de l’offre, car il est probable que Sprint recherche de nouveaux clients avec cette promotion de réparation virale. Après tout, toute personne possédant un appareil de plusieurs années dont l’écran vient d’être endommagé pourrait être mieux avec un tout nouveau smartphone. Les petits caractères spécifient que les appareils éligibles au programme d’échange ne doivent pas être plus anciens que l’iPhone 6s ou le Galaxy S5.

En fait, si vous prévoyez de profiter du programme d’échange, vous feriez mieux d’attendre quelques semaines, car Samsung est sur le point de dévoiler le Galaxy S20. Les précommandes débuteront le 11 février, suggèrent des fuites, et les téléphones devraient être plus chers que prévu. 150 $ d’économies pourraient aider.

