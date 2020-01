Sprint réparera votre écran Samsung Galaxy brisé pour 50 $ même si vous n’êtes pas un client

Les écrans cassés finissent souvent par être la peine de mort pour les vieux téléphones.Par conséquent, dans un grand marketing qui est également bon pour l’environnement, Sprint a décidé d’offrir des réparations de 50 $ pour les écrans Samsung Galaxy brisés. L’offre est valide quel que soit votre opérateur et sera valable jusqu’au 9 février ou jusqu’à épuisement des stocks. Pour en profiter, vous devez vous présenter dans un magasin Sprint à proximité.

Les téléphones Samsung suivants sont éligibles:

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy Note8

Malheureusement, ni la série Galaxy S10 ni les téléphones Galaxy Note plus récents ne seront réparés, et le bord S7 est également introuvable. Les réparations sur ces derniers sont probablement plus coûteuses. C’est toujours beaucoup si vous êtes gêné par un écran fissuré qui fonctionne à peine sur l’un des téléphones annoncés. Un nouvel écran pourrait vous aider à en retirer encore un an ou deux de service. Consultez le site Web de Sprint pour plus d’informations et notez que le transporteur ne garantit pas les réparations le jour même, alors soyez prêt à laisser votre combiné à la boutique.

Si votre appareil n’est pas admissible à la réparation de 50 $, le transporteur annonce également que vous pouvez échanger de nombreux autres téléphones pour obtenir un rabais unique de 150 $ sur un nouveau contrat Sprint. Avant d’en profiter, n’oubliez pas de vérifier la valeur de votre ancien smartphone sur le marché d’occasion (voici notre guide de vente). Vous pourriez être surpris.