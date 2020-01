Square Enix fermera Mobius Final Fantasy à l’échelle mondiale le 30 juin

Square Enix vient d’annoncer la fermeture de Mobius Final Fantasy, un RPG gratuit sorti à l’origine en 2016. Les serveurs du jeu sont hors ligne au Japon depuis décembre, et depuis ce matin, le studio l’a clairement indiqué. que la version mondiale sera fermée le 30 juin 2020. Des mises à jour et des événements en jeu auront toujours lieu dans les prochains mois, y compris la conclusion de l’histoire de Warrior of Despair, bien que les ventes de Magicite (monnaie du jeu achetable) fin mars.

Il semblerait que Square Enix n’a pas encore pris la peine de mettre à jour la liste Play Store pour Mobius Final Fantasy pour faire savoir aux utilisateurs que le jeu prendra fin dans six mois, mais à tout le moins, la société a publié les informations appropriées sur son site Web. . Ainsi, après avoir fermé les serveurs du jeu au Japon en décembre dernier, il est désormais clair que la version mondiale sera fermée d’ici le milieu de l’année 2020. Pour le programme complet, lire ci-dessous.

■ janv. 15, 2020 à 7:00 pm PST (UTC-8)

・ Notification de fin de service (cet avis)

■ mars. 31 2020 à 20 h 00 HAP (UTC-7)

・ Fin des ventes “Magicite” dans la version globale du jeu

* Tout “Magicite” acheté peut être utilisé jusqu’à la fin du service.

■ 30 juin 2020 à 18 h 00 HAP (UTC-7)

·Fin de service

Comme vous pouvez le voir, la chronologie ci-dessus précise spécifiquement que tous les achats intégrés dans Mobius Final Fantasy se termineront le 31 mars. Cependant, toute devise inutilisée sera toujours viable jusqu’à ce que les serveurs du jeu soient fermés le 30 juin. Je suppose que c’est un bon moyen de s’assurer que les joueurs ne seront pas coincés avec une devise inutilisée, bien que cela me fasse me demander ce que pensent ceux qui ont fortement investi dans ce titre à propos de la fermeture imminente. Je suppose que, au fil des années, nous verrons de plus en plus de fermetures de jeux mobiles gratuites, car ces titres tombent inévitablement à la mode du nouveau et brillant, bien que cela pose la question de savoir si l’un des prix excessifs Les IAP en ont toujours valu la peine quand il est clair que les développeurs vont couper les liens avec ce genre de jeux la seconde où ils ne sont pas rentables.