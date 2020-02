Stacktrace Podcast 069: «Un pro pour ne pas être un pro»

Un premier aperçu de Xcode 11.4, iOS 13.4 et de la suite de bêtas qu’Apple a publié cette semaine. En outre, le pouvoir des interfaces utilisateur déclaratives, si un successeur spirituel à AirPower pourrait être en préparation, et la recette de John pour les pommes de terre au four.

http://traffic.libsyn.com/stacktrace/KUmjXfXTOf_StacktraceEp69.mp3

