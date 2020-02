John et Rambo poursuivent leurs aventures dans la création d’applications avec SwiftUI, parlent de la nouvelle application Swift Playgrounds pour Mac et discutent du dilemme d’Apple faisant la promotion de leurs propres services sur iOS. En outre, des tests unitaires, la monétisation d’une application via des dons, et bien plus encore.

http://traffic.libsyn.com/stacktrace/KzOfrhoRBb_StacktraceEp71.mp3

