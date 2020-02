Stacktrace Podcast 072: «Plus de cookies gratuits», avec l’invité spécial Michael «Biscuit» Thomas

John et Rambo sont rejoints par l’expert en sécurité des applications Michael «Biscuit» Thomas dans cet épisode spécial de l’émission consacré à la sécurité et au chiffrement des applications iOS. Les sujets incluent comment créer un modèle de menace et identifier les surfaces d’attaque, s’il vaut la peine de se protéger contre le piratage d’applications basé sur Jailbreak, et bien plus encore.

http://traffic.libsyn.com/stacktrace/JGGBNxkFUj_StacktraceEp72.mp3

